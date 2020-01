Mercedes Vision AVTR é inspirado no impressionante mundo de ‘Avatar’

A Mercedes-Benz apresentou na edição deste ano do CES, em Las Vegas, um protótipo de ficção científico inspirado na saga do cinema "Avatar". Sim, esse mesmo, aquele filme que foi pioneiro na tecnologia 3D e que contava com uns humanoides azuis.

Denominado Vision AVTR Concept, este protótipo totalmente eléctrico e autónomo propõe uma total interacção entre máquina, ser humano e natureza. Se vai resultar, não sabemos, mas que este protótipo acrescenta algo de novo… disso ninguém pode duvidar!

Desenhado pela Mercedes em colaboração com os criadores do filme "Avatar", este protótipo representa a "transformação avançada do automóvel" e leva a ligação entre veículo e condutor a níveis que nunca tinham sido vistos antes.

Quanto ao compromisso com a natureza, explica-se pelo facto deste modelo contar com um desenho de carácter orgânico, por ser totalmente eléctrico e claro, por ter sido construído com materiais totalmente renováveis, incluíndo o pacote de baterias.

Com lugar para dois passageiros, este protótipo não conta com portas e destaca-se pelas formas fluídas e pelas linhas contínuas iluminadas. As jantes surgem no mesmo tom de azul das ópticas dianteiras e aparecem totalmente integradas na forma geral do modelo.

E se este protótipo é vanguardista por fora, acredite que é ainda mais futurista no interior, onde o tradicional volante foi substituído por um elemento de controlo multifuncional montado no túnel central. Este sistema reconhece o condutor apenas com o pousar da mão, já que analisa a respiração e os batimentos cardíacos, tal como os Na’vi faziam para se ligar à fauna e flora de Pandora, no planeta "Avatar".

Como seria de esperar, este protótipo foi pensado e desenvolvido para oferecer uma experiência imersiva ao condutor, projectando na palma da mão o menu e as diferentes funcionalidades do veículo. Porém, e tal como já manda a tradição (recente) da marca de Estugarda, o tablier é dominado por um enorme ecrã curvo que oferece gráficos 3D em tempo real.

Os quatro motores são alimentados por uma bateria de 110 kWh que pode carregar-se na totalidade em apenas 15 minutos (em carga rápida) e que oferece uma autonomia de 700 quilómetros.

É certo que este Vision AVTR Concept serve para antecipar o futuro da mobilidade eléctrica do segmento de luxo e que dificilmente verá algumas destas características aproveitadas nos modelos de produção, mas uma coisa é certa: a Mercedes já deixou a sua marca no CES 2020!