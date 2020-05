Mercedes-Benz Classe E Coupé e Cabrio: versões mais desportivas renovadas

A Mercedes-Benz apresentou esta quarta-feira os renovados Classe Coupé e Cabrio, que não só receberam melhorias estéticas como se apresentam com um sistema de infotainment renovado e com motorizações electrificadas.

Depois de há cerca de 3 meses a marca germânica ter apresentado o novo Classe nas versões berlina e Station (aos quais se soma a variante All-Terrain), chegou agora a ver se revelar as duas carroçarias mais desportivas da gama.

No exterior, destaque para o desenho dos faróis dianteiros e para o pára-choques frontal, agora ligeiramente mais arredondado. Já na traseira, e tal como aconteceu na berlina e na Station, o Classe E passa a contar com uma assinatura luminosa mais desportiva.

Interior renovado e mais tecnológico

Do ponto de vista do desenho, não havia nada de errado com os Classe E W213, lançados originalmente em 2017, mas do ponto de vista tecnológico já não era bem assim. Como tal, a marca de Estugarda resolveu "atacar" o problema e dar aos novos Classe E Coupé e Cabrio os novos sistemas de infotainment MBUX, que de série contam com dois ecrãs de 10,25’’ cada e que podem ir até às 12,3’’ (opcional).

Destaque ainda para o programa "ENERGIZING COACH", que junta o sistema de som, os bancos com massagem e o sistema de iluminação ambiente para deixar o condutor mais activo ou mais relaxado, de acordo com o seu estado físico, e para os novos sistemas de alarme "urban Guard", que notifica o condutor através da app "Mercedes Me" sempre que alguém tentar entrar no carro ou chocar contra ele a estacionar. Se isto não for suficiente para si, saiba que há uma versão "Plus" deste sistema, que permite detectar a posição GPS do carro e notificar as autoridades, mesmo que o sistema de localização seja desactivado.

Electrificação é a palavra de ordem

Os novos Classe E passam a contar com motorizações "mild-hybrid" nos motores OM 654 e M 256, que passam a estar associados a sistemas eléctricos de 48 V, que se encarregam de alimentar o ar condicionado, os sistemas de apoio à direcção, direcção assistida e muitas outras coisas. Além disso, este sistema de 48 V ainda será capaz de dar um "boost" de potência momentâneo ao motor de combustão, além de ajudar a manter os consumos controlados.

Versões AMG 53 com 435 cv

Quanto às versões Mercedes-AMG E 53 4MATIC + Coupé e Cabrio, serão alimentadas por um motor a gasolina de 3.0 litros e seis cilindros com 435 cv e 520 Nm, mais os 20 cv e 180 Nm do sistema eléctrico de 48 V. O resultado é uma velocidade máxima de 250 km/h, ou 270 km/h com o pack AMG Driver.

As versões E 53 AMG surgem ainda associadas à caixa de velocidades automática AMG Speedshift TCT 9G de nove velocidades e ao sistema de tracção integral totalmente varíável AMG Performance 4MATIC+.



Quando chegam?



Ainda não se sabe quando os novos Mercedes-Benz Classe E Coupé e Cabrio, bem como as propostas AMG 53, vão chegar ao mercado português, mas sabe-se que ficarão à venda na Europa ainda este ano. Quanto a preeços para Portugal, ainda não há qualquer previsão.

