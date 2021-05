Fazer do novo Mercedes Classe S uma berlina ainda mais agressiva para executivos que prezam pouco a discrição?





Mansory deu mais vitaminas ao novo Classe S

Sim, é possível e a Mansory deu o mais recente exemplo, embora com pormenores mais retraídos do que é habitual por parte da preparadora alemã.

As principais alterações resumiram-se, à frente, com a inclusão de mais alguns elementos em fibra de carbono, que também estão presentes nas laterais e na traseira.

Os retrovisores ganharam também novas molduras, e foram aplicadas pequenas asas traseiras na porta da bagageira e no tejadilho no mesmo material.

Todo o conjunto é reforçado pelas novas e proeminantes jantes em liga leve de 22 polegadas pintadas em preto brilhante.

Por dentro, são muitas as opções disponíveis, com a Mansory a propor vários tons para os estofos e revestimentos, com detalhes, mais uma vez, em fibra de carbono.

O volante é em pele e carbono, e os pedais em alumínio, além de o interior contar ainda com tapetes exclusivos.

Claro que o serviço não ficaria completo sem uma valente afinação nos motores das variantes a gasóleo S400 d 4MATIC, e a gasolina S500 4MATIC.

A primeira versão viu a potência do bloco de seis cilindros subir de 330 para 395 cv, e o binário passar de 700 para 837 Nm.

Quanto à segunda, o motor de seis cilindros ganhou mais 91 cv, passando dos 436 para os 526 cv, e o binário a subir para os 629 Nm em vez dos 520 originais.

Significa então que o S400 d 4MATIC é agora capaz de cumprir os zero a 100 km/hora em 4,8 segundos, baixando em seis décimas esse tempo.

O S500 4MATIC reduziu também em seis décimas de segundo o tempo necessário para chegar dos zero aos 100 km/hora, sendo agora de 4,3 segundos.

Ambos os modelos passam a ter uma velocidade de ponta de 270 km/hora, contra os 250 km/hora a que antes estavam limitados por via electrónica.

