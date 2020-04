Mais um SUV a caminho. BMW registou os nomes X8 e X8 M

A BMW acaba de registar - tanto na Alemanha como nos EUA - os nomes X8 e X8 M, dando força aos rumores de que a marca de Munique não vai ficar pelo X7 e vai mesmo avançar para um novo SUV topo de gama.

De acordo com uma fonte próxima da marca, o X8 vai ter por base a plataforma do X7 (ver galeria abaixo), privilegiando os ocupantes traseiros. Tal como no X7, é possível que haja configurações com apenas dois bancos na segunda fila, aumentando o luxo e o conforto dos que lá se sentem.

Quanto à imagem, tudo indica que este pode ser um SUV de linhas coupé, apontando assim a mira a rivais como o Porsche Cayenne Coupé ou o Audi Q8.

A confirmar-se tudo isto, é de esperar que este SUV seja produzido em Spartanburg, na Carolina do Norte, Estados Unidos, onde também são produzidos os "irmãos" X3, X4, X5, X6 e X7. Só os compactos X1 e X2 são produzidos no continente europeu.







