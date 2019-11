De forma subreptícia, a Lamborghini revelou este sábado as primeiras linhas do seu novo híper carro concebido especialmente para acelerar em pista. Único senão? As 40 unidades previstas para 2020 não se destinam à competição automóvel!





Lamborghini Aventador inspira híper carro de 841 cv para os circuitos

Supreendido? Afinal, estamos a falar de um modelo equipado com um motor aspirado V12 de 6.5 litros, capaz de colocar na estrada 841 cv de potência através de uma transmissão sequencial Xtrac de seis velocidades.

As primeiras linhas do híper carro inspirado no Lamborghini Aventador SVJ foram reveladas em Jerez de la Frontera durante as World Finals do Super Trofeo da insígnia italiana, que se correram este fim-de-semana no circuito espanhol.

Ainda sem nome oficial, as primeiras imagens revelam uma carroçaria em fibra de carbono, desenvolvido pela Squadra Corse da Lamborghini, adornada por uma enorme asa traseira e um capô de competição com dupla entrada de ar.

Ao contrário do Aventador, o bólide de competição não possui faróis, ostentando antes um tejadilho que se prolonga numa curva suave desde o pára-brisas até à traseira, que termina num difusor de escape de aspecto bem agressivo.

Entretanto, a divisão desportiva da Lamborghini apresentou igualmente o novo Urus ST-X que irá participar em 2020 nas World Finals que acontecem no circuito de Misano Adriático.

Mais leve do que o modelo original, o Urus ST-X equipado com um motor V8 biturbo distingue-se pelo capô e pela asa traseira em fibra de carbono, e pelos tubos de escape especialmente concebidos para a competição automóvel.

