Koenigsegg Jesko na neve à caça do ovo da Páscoa

O Koenigsegg Jesko está cada vez mais perto de chegar à estrada, agora que está a passar pelos testes finais de desenvolvimento.

Tendo a Páscoa como tema de fundo, a marca revelou imagens dos testes na neve em Arjeplog, Suécia, mas de uma maneira invulgar e bem divertida.

Afinal, tudo se trata de uma caça ao ovo da Páscoa, como está bem exemplificado no título Egghunt do vídeo.

Uma oportunidade única para apreciar a desenvoltura do Jesko na pista de ensaios coberta de neve, com o bloco V8 biturbo de 5.0 litros a dar o tom.

Considerado o motor com as rotações mais rápidas alguma vez instalado num carro de produção, produz 1.600 cv e 1.500 Nm com gasolina E85.



Esses valores descem para 1.280 cv e 1.000 Nm caso seja abastecido com gasolina regular.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 2,6 segundos para uma velocidade máxima teórica a rondar os 483 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?