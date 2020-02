KIA já mostrou as primeiras imagens do novo Sorento

Depois de dois "teasers" que pouco ou nada mostravam, o novo Kia Sorento já ganhou as primeiras imagens, antes do lançamento oficial, marcado para o próximo mês de Março, no Salão Automóvel de Genebra.

Apresentada há cerca de seis anos, a terceira geração do Kia Sorento prepara-se para dar lugar a uma proposta totalmente nova, com uma imagem que segue a linguagem de design que a marca sul-coreana tem implementado em todos os seus novos modelos.





A tradicional grelha "nariz de tigre" é um dos maiores destaques da dianteira, que agora conta com uma assinatura luminosa com tecnologia LED, também ela integrada na grelha de grandes dimensões. Mas foi na traseira que o Sorento mais mudou. As luzes horizontais deram lugar a novas ópticas verticais e bipartidas, detalhe visual que transforma por completo a imagem deste modelo. Destacam-se ainda os vincos no portão da bagageira, o difusor cromado e claro, o "spoiler" traseiro prolongado.

De perfil também há novidades. Para o pilar "C" a Kia optou pela mesma solução adoptada para a carrinha ProCeed, com uma espécie de barbatana na mesma cor da carroçaria. As proporções deste SUV familiar são agora mais alongadas e o capot mais comprido.

A imagem exterior não deixa ninguém indiferente, já que este é um modelo com um desenho mais requintado e com uma maior presença em estrada. Mas isso também é válido para o habitáculo, com esta proposta a receber o UVO Connect, o novo sistema de info-entretenimento da Kia.

Os acabamentos em pele contrastam na perfeição com os vários apontamentos cromados da consola e do tablier, bem como o sistema de iluminação ambiente.

Apresentada que está a nova imagem deste SUV, resta-nos dizer que pouco ou nada se sabe acerca das evoluções mecânicas e das motorizações, apenas que este Sorento vai equipar, pela primeira vez, motorizações híbridas.



Para mais detalhes teremos que aguardar pelo próximo dia 3 de Março, dia em que este modelo será apresentado no Salão Automóvel de genebra, na Suíça.