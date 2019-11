Guiámos o KIA XCeed 1.4 T-GDi: Bumblebee apresenta-se ao serviço

O quarto elemento da família Ceed da KIA já está disponível no nosso país e nós já o conduzimos. Denominado XCeed, este modelo assume-se como uma espécie de SUV coupé, de recorte desportivo e com uma imagem muito musculada. Mas mais importante do que isso, é mais um modelo da marca sul-coreana a pensar nos clientes… europeus!

Depois de lançar a ProCeed, uma elegante Shooting Brake que somou muitos elogios, a KIA apresenta-nos agora o XCeed, um modelo com carácter desportivo e personalidade muito vincada.

IMAGEM ARROJADA

A imagem arrojada é marcada por cavas das rodas largas, pára-choques musculados e por uma linha de tejadilho muito baixa que não deixa ninguém indiferente.

A grelha dianteira é um dos elementos em maior destaque e uma das primeiras características que marcam a diferença para o Ceed a que estamos habituados. A isso ainda temos de somar a nova assinatura luminosa e as aplicações cromadas nos pára-choques que contrastam com os vários elementos pretos.

INTERIOR COM TECNOLOGIA PARA TODOS

A KIA investiu muito no habitáculo deste XCeed, ou não fosse este um segmento que tem os clientes mais jovens na mira. Isso resultou num interior com melhores acabamentos e com uma oferta tecnológica muito mais completa.

O ecrã central de 10,25’’ merece aplausos, tal como o painel de instrumentos digital "Supervision" de 12.3 polegadas. Este último é totalmente configurável e assume um grafismo diferente quando escolhemos o modo "Sport".

Os bancos de recorte desportivo contavam com um grafismo específico (não somos fãs) nesta versão e são compostos de pele e tecido.

MAIS ESPAÇO PARA TODOS

O XCeed tem 4395 mm de comprimento e 1826 mm de largura, mais 85 mm e 26 mm que o Ceed de cinco portas, respectivamente. Isso não só se traduz numa maior presença em estrada como garante mais espaço para os cinco ocupantes.

A bagageira também leva vantagem, já que oferece 426 litros de capacidade contra os 396 litros do Ceed de cinco portas. O portão traseiro conta com abertura e fecho eléctrico, para maior comodidade.

CONDUZIMOS A VERSÃO 1.4 T-GDi COM 140 CV

A marca sul-coreana descreve-o como uma alternativa mais desportiva aos SUV tradicionais e isso também fica visível ao volante. Disponível com motorizações diesel e a gasolina, andámos com a versão mais potente dos gasolina, um bloco 1.4 T-GDi com 140 cv de potência e 242 Nm de binário máximo.

O comportamento em estrada é equilibrado e a suspensão e o chassis respondem bem quando queremos andar rápido, sobretudo com o modo "Sport" seleccionado. Ainda assim, e apesar da KIA anunciar consumos médios de 6,8 litros aos 100 km, é difícil andar abaixo dos 8,5 l/100 km, e esse é mesmo um dos pontos menos positivos deste conjunto.

Por comparação com o KIA ProCeed, este XCeed conta com uma afinação muito mais orientada para o conforto, mas isso é propositado e revela-se uma escolha acertada para um modelo com as características deste XCeed, sobretudo quando o levamos para estradas em pior estado e o vemos a absorver as irregularidades do asfalto, mesmo com jantes de 18 polegadas.

O preço a pagar por tudo isto? A direcção está longe de ser entusiasmante e isso sente-se na inserção em curva. Os engenheiros da KIA optaram por uma direcção com menos resistência e isso é um enorme trunfo em viagens mais longas. Ainda assim, é justo dizer que a KIA conseguiu um compromisso interessante entre o dinamismo em estrada e o conforto a bordo.

O motor 1.4 T-GDi é refinado e muito suave. Não se sentem vibrações e o bloco mal se ouve. Podemos optar pelo modo predefinido "Normal" ou pela configuração "Sport", que pode ser activada num botão junto à caixa. Neste modo é fácil sentir uma gestão diferente da caixa automática de sete velocidades e uma menor assistência na direcção, permitindo-nos tirar mais proveito deste motor energético.

Este KIA XCeed representa um passo em frente para a marca sul-coreana. Este modelo é arrojado e muito divertido de conduzir. Serve para quem privilegia uma condução mais confortável mas também não "deixa na mão" os condutores que procuram mais dinamismo, já que apresenta um bom compromisso entre ambos os factores.

Na nossa opinião, é com a caixa automática de dupla embraiagem que é possível tirar todo o proveito deste fantástico motor, pelo que esta é a versão a escolher para quiser andar a ritmos mais elevados.

Já disponível no mercado português, o XCeed 1.4 T-GDi só pode ser encomendado na versão de equipamento "Tech", que acrescenta um painel de instrumentos digital, ecrã central de grandes dimensões, carregador por indução para smartphones e chave inteligente, entre outros.

Os preços para esta versão arrancam nos 31.240 euros para a versão com caixa manual e nos 33.240 euros para a variante com caixa automática. Estes preços ficam ainda mais interessantes com a adição de uma campanha de lançamento que deixa a versão de caixa manual com um preço base de 26.490 euros. A versão com caixa DCT acresce mais 2 mil euros a este valor.

Ainda assim, importa dizer que o XCeed com motor 1.0 T-GDi 120 cv (nível de equipamento Drive) começa nos 21.990 euros (preço com campanha) e que o diesel mais barato é o 1.6 CRDi com 115 cv e com o nível Drive, cujo preço arranca nos 26.840 euros (com campanha).