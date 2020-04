GLS. O SUV mais luxuoso da Mercedes já chegou a Portugal

O maior dos SUVs da Mercedes, o GLS, já chegou a Portugal e nós já sabemos os preços, que arrancam nos 120.200 euros da versão 350d 4MATIC.

Maior e ainda mais confortável, o novo Mercedes-Benz GLS conta com lugar para sete ocupantes, todos com direito a bancos com ajuste electrónico, e com uma distância entre-eixos de 3135 mm, mais 60 mm do que na versão anterior, aumento que permitiu um ganho de 87 mm de espaço para as pernas na segunda fila.

Mas o habitáculo não se destaca apenas pelo maior espaço útil, já que passou também a integrar a mais recentes geração do sistema MBUX da Mercedes, dividido por dois ecrãs de 12,3’’ cada, sendo que um assume as funções de painel de instrumentos digital e o outro as de terminal de info-entretenimento.

O GLS está disponível no nosso país com duas motorizações Diesel e uma a gasolina. No campo dos Diesel temos um bloco de seis cilindros em linha com 2.9 litros que pode assumir dois níveis de potência: 272 cv e 600 Nm no GLS 350d 4MATIC e 330 cv e 700 Nm no GLS 400d 4MATIC.

Estes números permitem-lhe acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,2 segundos e chegar aos 250 km/h de velocidade máxima, um limite electrónico definido pela própria AMG mas que pode ser "levantado" até aos 280 km/h com o pack opcional "AMG Drivers".



Comum a estas três motorizações é a presença de uma caixa automática de nove velocidades e a associação ao sistema de tracção às quatro rodas da Mercedes-Benz, conhecido por 4MATIC.

Importa ainda destacar que quer o GLS 580 4MATIC quer o Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ contam com tecnologia "mild-hybrid" que consiste num motor-gerador eléctrico que pode oferecer mais 250 Nm de binário e 22 cv de potência no modo EQ Boost, em aceleração, além de também conseguir recuperar energia.



Preços indicativos em Portugal: