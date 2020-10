Fiat Tipo está mais jovem e ganha versão Cross

Quatro anos depois de chegar ao mercado, eis que o Fiat Tipo foi alvo de uns retoques de rejuvenescimento naquele que é um dos modelos "âncora" da oferta da marca italiana.

Uma nova variante crossover, baptizada sem surpresa como Cross, e um novo motor a gasolina Firefly turbo de 1.0 litros e três cilindros reforçam a oferta, sem esquecer uma renovação tecnológica no interior.

Reestilizado quanto baste

Seguindo a reestilização do Fiat Panda, revelada há pouco mais de duas semanas, o Fiat Tipo distingue-se agora com umas linhas bem diferentes em relação à anterior versão.

As mudanças são logo assinaladas pelo novo logótipo da marca, em letras gordas, na grelha redesenhada do motor, enquanto atrás se mantém o símbolo tradicional em fundo vermelho.

As luzes dianteiras, que agora são em LED à semelhança dos farolins, também foram redesenhados, assim como o pára-choques em que assentam.

Uma volumosa barra cromada, abaixo do pára-choques, liga ambos os faróis de nevoeiro, transformando a "cara" do Fiat Tipo num aspecto bem mais moderno.

As jantes de liga leve, que podem ser de 16 ou 17 polegadas, também apresentam um novo desenho bem mais atractivo ao olhar.

Uma vista de olhos ao habitáculo revela um interior bem mais compatível com os concorrentes com que se bate no segmento C, ressaltando o volante e a manete da caixa de velocidades redesenhados.





O Fiat Tipo passa a dispor de um ecrã táctil de infoentretenimento de 10, 25 polegadas, com o sistema UConnect 5 que equipa o novo Fiat 500 eléctrico.

No que respeita aos sistemas de apoio à condução, o modelo passa a contar com sensores de estacionamento, de leitura de sinais de trânsito e de detecção de fadiga, e alertas de saída involuntária de faixa e de ângulo morto, assim como luzes de "máximos" adaptativas.

Versão Cross para a selva urbana

A principal novidade na renovação da gama Tipo está, como é bom de ver, na variante crossover, acompanhando a tendência do mercado.

Com um aspecto bem mais robusto do que os seus "irmãos", o Fiat Tipo Cross beneficia de protecções plásticas nas cavas das rodas e nas soleiras, assim como nas barras de tejadilho.





A altura do modelo subiu 70 mm em relação à versão hatchback, rematado com o aumento, em 40mm, da distância ao solo, com a suspensão a ser calibrada de forma semelhante à existente no Fiat 500X.

Motor mais eficiente e económico

Se o bloco a gasolina de 1.4 litros com 95 cv e 127 Nm lhe parecia "fraco", a Fiat encontrou uma solução ao substituí-lo pelo novo motor turbo Firefly de 1.0 litros e três cilindros.

Com 100 cv de potência e 190 Nm de binário, promete ser bem mais ágil em estrada, com a vantagem anunciada de menores consumos e emissões poluentes.





Quanto à oferta diesel, ressalta uma nova versão do bloco Multijet de 1.6 litros, agora com 130 cv de potência, contando-se ainda na gama com um propulsor de 95 cv que, embora não seja avançado pela marca, deverá ser o Multijet de 1.3 litros.

O renovado Fiat Tipo, para o qual ainda não há preços nem data de chegada ao mercado nacional, será proposto nas variantes Life e Cross.

A primeira versão divide-se pelos níveis de equipamento Tipo, City Life e Life, enquanto a segunda, que numa primeira fase apenas existira no hatchback, terá os níveis Cross e City Cross.

