Dacia revela primeiras imagens dos novos Sandero e Logan

A apresentação oficial acontece apenas a 29 de Setembro mas a Dacia já avançou com as primeiras imagens dos novos Sandero, Logan e Sandero Stepway.

Já na sua terceira geração, os três modelos revelam uma evolução assinalável no estilo, realçado pelas luzes diurnas em Y e pelos farolins com um desenho equivalente, com a grelha do motor a manter a familiaridade das gamas.

Um pára-brisas mais inclinado que acompanha um tejadilho mais inclinada e vias mais largas em relação ao Sandero anterior dão-lhe um ar mais moderno e, aparentemente, mais "colado" à estrada, embora a marca sublinhe que a distância ao solo se mantém inalterada.

A complementar a gama está o Dacia Sandero Stepway, que ganhou um capô específico, complementado por novos pára-choques, soleiras e guarda-lamas, dando-lhe um visual mais robusto.

O Dacia Logan beneficia da mesma evolução estilística, com uma linha de tejadilho mais fluida entre outros novos elementos de design.

Do interior nada se sabe, assim como a plataforma em que estão construídos e as motorizações que os irão equipar, ficando essas revelações agendadas para a estreia mundial dos três modelos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?