“Dacia Go” é a nova série limitada da Dacia

Depois das séries "Explorer", "Stepway of Life" e "Adventure", chega agora a vez da Dacia apresentar a série especial "Dacia Go", que já está disponível nos concessionários da marca no nosso país.

Tendo como base, para todos os modelos, a versão Stepway (Prestige no caso do Duster), a Série Limitada "Dacia Go" acrescenta vários apontamentos visuais à imagem exterior, tais como as novas jantes de 16 polegadas Flex Wheel Bi-ton e as jantes diamantadas de 17 polegadas, ambas com centro em azul.

Disponível em seis cores diferentes – Azul Iron, Azul Azurite, Branco Glaciar, Cinzento Cometa, Cinzento Highland e Preto Nacarado – nos modelos Sandero, Logan MCV, Lodgy e Duster, esta nova Série Limitada oferece ainda um contraste entre a cor da carroçaria e os retrovisores em preto brilhante, detalhe que reforça ainda mais o estatuto distinto e diferenciador desta variante.

No habitáculo, destacam-se os estofos escuros com detalhes laterais e pospontos em azul, uma pequena barra horizontal para diferenciar os arejadores e o conjunto de tapetes específicos.

Mas não é apenas nos detalhes do habitáculo que o espírito singular da versão "Dacia Go" se faz notar. O nível do equipamento foi substancialmente enriquecido, com os modelos Sandero, Logan MCV e Lodgy a disporem de câmara de marcha-atrás, apoio de braço dianteiro e ar condicionado automático (manual no Lodgy) de série. No caso do Duster, o acréscimo de equipamento face à versão Prestige que está na sua origem, inclui, para além do ar condicionado automático, também a Câmara Multi-View e o Cartão Mãos-Livres.

A nova Série Limitada "Dacia Go" é apoiada por motorizações a Gasolina, Bi-Fuel e Diesel, num total de sete variantes distintas: três a Gasolina, duas Bi-Fuel e duas Diesel:

• Sandero TCe 100 Dacia Go (Gasolina, 999 cm3 e 100 cv)

• Sandero ECO-G 100 Bi-Fuel Dacia Go (Bi-Fuel, 999 cm3 e 100 cv)

• Sandero Blue dCi 95 Dacia Go (Diesel, 1461 cm3, 95 cv)





• Logan MCV TCe 100 Dacia Go (Gasolina, 999 cm3 e 100 cv)

• Logan MCV ECO-G 100 Bi-Fuel Dacia Go (Bi-Fuel, 999 cm3 e 100 cv)

• Logan MCV Blue dCi 95 Dacia Go (Diesel, 1461 cm3, 95 cv)





• Lodgy ECO-G 115 Bi-Fuel Dacia Go (Bi-Fuel, 1598 cm3, 115 cv)

• Lodgy Blue dCi 115 Dacia Go (Diesel, 1461 cm3, 115 cv)





• Duster TCe 100 4x2 Dacia Go (Gasolina, 999 cm3 e 100 cv)

• Duster ECO-G 100 Bi-Fuel Dacia Go (Bi-Fuel, 999 cm3 e 100 cv)

• Duster TCe 130 FAP 4x2 Dacia Go (Gasolina, 1332 cm3, 130 cv)

• Duster TCe 150 FAP 4x2 Dacia Go (Gasolina, 1332 cm3, 150 cv)

• Duster Blue dCi 115 4x2 Dacia Go (Diesel, 1461 cm3, 115 cv)

• Duster Blue dCi 115 4x4 Dacia Go (Diesel, 1461 cm3, 115 cv)



A Série Limitada "Dacia Go" já está disponível em Portugal, com preços, para o Sandero, que se iniciam nos 14.470 € (TCe 100), 14.720 € (ECO-G 100 Bi-Fuel) e 17.270 € (Blue dCi 95) e para o Logan MCV nos 15.370 € (TCe 100), 15.620 € (ECO-G 100 Bi-Fuel) e 18.170 € (Blue dCi 95). O espaçoso e versátil monovolume Lodgy Dacia Go está disponível a partir de 19.630 € (ECO-G 115 Bi-Fuel) e 21.230 € (Blue dCi 115).

Para o Duster Dacia Go os preços de arranque estão balizados entre os 17.150 € (TCe 100 4x2) e os 23.750 € (Blue dCi 115 4x4), mas há preços intermédios igualmente sedutores para outras versões: a partir dos 17.600 € (para a versão ECO-G 100 Bi-Fuel 4x2), dos 19.250 € (para a versão TCe 130 FAP 4x2), dos 20.050 € (para a versão TCe 150 FAP 4x2) e dos 21.550 € (para a versão Blue dCi 115 4x2).