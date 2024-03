Apontado aos baixos consumos: Opel Grandland já é híbrido

Há um novo Grandland híbrido a chegar às estradas nacionais: o SUV da Opel estreia a tecnologia de 48 volts na gama e já tem preços para o nosso país.

Apontado aos consumos comedidos, a nova proposta alia um bloco turbo de 1.2 litros com 136 cv especialmente desenvolvido para esta solução.

A ele está associado uma nova transmissão electrificada de dupla embraiagem com seis velocidades, um motor eléctrico de 21 kW (28 cv) e uma bateria de 0,9 kWh.

A Opel anuncia para o Grandland Hybrid consumos combinados até 5,7 litros/100 km e até 128 g/km de emissões de dióxido de carbono.

Apontado à cidade, o propulsor eléctrico permite até um quilómetro de distância livre de emissões poluentes a baixa velocidade.

Quando abranda a velocidades mais elevadas, o motor a gasolina desliga-se para o motor eléctrico actuar como gerador para recarregar a bateria.

Ao dispor do condutor estão os modos de condução Eco, Normal e Sport, com o último a permitir cumprir em dez segundos os zero aos 100 km/hora para um velocidade de ponta de 200 km/hora.

Tecnologias de última geração

Sem nenhuma alteração estética por fora e por dentro em relação à restante gama, pode contar-se com sistemas de assistência de série de última geração.

Entre eles está a iluminação Intelli-Lux LED Pixel Matrix sem encandeamento e a câmara a 360 graus.



Opcional são abertura de portas e arranque sem chave, e os bancos ergonómicos com certificação AGR.

Para o condutor está um painel de instrumentos digital de 12 polegadas com dados específicos do sistema híbrido e um ecrã multimédia de dez polegadas.

O sistema de infoentretenimento, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, admite o carregamento de telemóveis por indução.

O Opel Grandland Hybrid já tem as reservas abertas com a entrada nesta linha a fazer-se a partir de 41.167 euros.

