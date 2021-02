O (re)nascimento do Renault 5 Protoype não oferece muitas dúvidas, seguindo um movimento retro-futurista iniciado pelo Mini alemão e seguido, recentemente, pelo Fiat 500.





Renault 5 Prototype: como reinterpretar um clássico em vídeo







Há pormenores no futuro "eléctrico" da marca do losango, no entanto, que se distinguem daqueles dois modelos, e o mais destacado é o inconfundível "piscar" de olho dos faróis do Renault 5 original lançado em 1972.

A insígnia francesa personificou esse visual em Les Aventures de Supercar, o famoso anúncio que acompanhou o lançamento do citadino, e que também pôde ser visto nas estradas durante a operação Pegue no Volante realizada nessa década.

Foi esse olhar emblemático que Nicolas Jardin quis reproduzir no Renault 5 Prototype. O estilista exterior do protótipo explica, vídeo, como o reinterpretou, de forma moderna, a partir do icónico design do Renault 5 dos anos 70.

