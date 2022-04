VW T-Roc renovado: já testámos 'crossover' e dizemos-lhe quanto custa

Mantém-se como um dos crossovers mais vendidos do momento desde o seu lançamento em 2017. Agora que chega a meio do seu ciclo de vida, o Volkswagen T-Roc foi actualizado a nível estético e tecnológico.

Intocáveis mantêm-se os argumentos que tornaram um campeão de vendas no seu segmento o modelo construído na Autoeuropa.





Proposto nos níveis de equipamento T-Roc, Life, Style e R-Line, a que se somam as variantes descapotáveis, o nosso mercado ganha uma edição especial.

O T-Roc@pt, baseado na versão Life, destaca a "portugalidade" do crossover, com o novo tabliê em slush, e um visual mais distinto e atractivo.

O Aquela Máquina esteve presente no lançamento e até fez um curto ensaio ao volante do crossover na região da Arrábida para tirar as primeiras conclusões.

Renovação subtil

Um milhão de unidades vendidas em todo o mundo, dos quais 650 mil na Europa, marcam o sucesso do T-Roc da Volkswagen.

O crossover beneficia agora a meio da sua carreira de reactualização mas não se espere uma verdadeira revolução.

As mudanças são muito contidas a nível estético, concentrando-se nos novos pára-choques, no redesenho da grelha e na nova assinatura luminosa.



As variantes mais equipadas têm uma faixa de luz a ligar os faróis LED a toda a largura da grelha.

As novas cores exteriores rematam o requinte exterior, a que se juntam novas jantes em liga leve com 17 a 19 polegadas.



Alinhado com as linhas de equipamento Style e R-Line está o pacote opcional Black Style.



Aos acabamentos em preto juntam-se as janelas posteriores e traseira escurecidas, pilares C com visual em carbono e jantes específicas de 18 polegadas.

Mais qualidade a bordo

No interior, a maior evolução está patente nos materiais, que são agora de maior qualidade e com melhores acabamentos.



A parte superior do tabliês herda plásticos com revestimento em espuma e as portas são revestidas com tecidos de elevada qualidade ou pele sintética.

Sem alterações nos aspectos mais práticos de habitabilidade, oferece uma bagageira com 445 litros de capacidade, que pode chegar aos 1.290 litros.

O espaço traseiro é bom, principalmente ao nível dos joelhos, embora o ocupante do banco do meio seja penalizado pelo túnel de transmissão.

Tecnologia evoluiu... e muito

As outras transformações no T-Roc prendem-se principalmente com a nova localização do ecrã de infoentretenimento.



Colocado mais alto para uma melhor visibilidade, pode optar-se por visores de 6,5, oito ou mesmo 9,2 polegadas.

O volante multifunções redesenhado e o digital cockpit de oito polegadas, assente na terceira geração do MIB3, passam a ser de série.

Em termos de segurança e apoio à condução, são numerosos os sistemas avançados de assistência.

De série mantêm-se o Front Assist e Lane Assist, que ganham novos elementos IQ.Drive Travel Assist e cruise control preditivo.

As funções asseguradas pelo Side Assist foram alargadas, tal como as do Park Assist.

As funções We Connect Plus permitem o uso de serviços digitais como o controlo natural de voz e o acesso aos serviços de streaming.



Opcionalmente, as funções Apple CarPlay e Android Auto podem estar integradas no sistema de controlo via App Connect Wireless.

Diesel ou gasolina?

Desiluda-se quem julgava que a Volkswagen iria aproveitar esta reestilização para introduzir a hibridização no T-Roc.

Para o crossover são propostos os motores a gasolina 1.0 TSI de três cilindros com 110 cv e, 1.5 TSI de quatro cilindros com 150 cv.

A gama fica completa com o bloco diesel 2.0 TDI de quatro cilindros, com potências de 115 e 150 cv.

Sim, ainda não é nesta actualização que o crossover ganhará uma variante electrificada, nem mesmo com um sistema mild hybrid.



Qualquer uma das motorizações pode ser combinada com caixa manual de seis velocidades ou automática DSG de sete relações com dupla embraiagem.

O Volkswagen T-Roc R mantém-se como o topo de gama da linha, com o bloco 2.0 TSI a debitar 300 cv e 400 Nm.

A variante descapotável é equipada com os mesmos motores a gasolina da variante convencional.

Dinâmico e confortável

À disposição da comunicação na Autoeuropa estava uma bateria de T-Roc para um primeiro contacto ao volante.

Ao Aquela Máquina calhou a variante T-Roc@pt com o bloco 1.0 TSI de 110 cv e 200 Nm, para testar o piso bem degradado das estradas da região da Arrábida.



Não é um campeão da velocidade nem sequer é esse o objectivo desta versão: os 10,8 segundos dos zero aos 100 km/hora assim o demonstram. Mesmo assim, potência e binário mostraram-se lineares quando pisei o acelerador com mais força.

As passagens da caixa manual de seis relações são suaves e a direcção está bem configurada, com o poder travagem a ser muito satisfatório.

Este prazer de condução também se deve ao bom compromisso entre conforto e dinamismo, o que torna o crossover num bom companheiro na estrada e na cidade.

A suspensão é capaz de filtrar bem as irregularidades do alcatrão, com o amortecimento a ser firme graças às jantes de 17 polegadas desta versão.



Os movimentos da carroçaria estão bem controlados, embora surja algum desconforto a ritmos mais acelerados numa estrada com curvas mais técnicas.

Talvez o menos conseguido esteja ao nível dos consumos: embora a média anunciada se situe nos seis litros/100 km, não foi fácil baixá-la dos sete litros.

Em jeito de resumo, a Volkswagen conseguiu dar novos argumentos ao T-Roc sem mexer no essencial: um carro confortável e prático para famílias jovens.

Foram corrigidos alguns dos "defeitos" do modelo original, em termos de estética e conforto a bordo, com matérias de maior qualidade.

Saiba agora os preços de todas as variantes do Volkswagen T-Roc, já disponível no nosso país. Desconhecido é o valor da variante de entrada na gama, que chegará numa fase posterior.

Gasolina Preço 1.0 TSI 110 cv Life 28.863 euros 1.0 TSI 110 cv T-Roc@pt 29.866 euros 1.0 TSI 110 cv Style 31.091 euros 1.5 TSI 150 cv Life 32.452 euros 1.5 TSI 150 cv Life DSG 34.147 euros 1.5 TSI 150 cv T-Roc@pt DSG 35.027 euros 1.5 TSI 150 cv Style DSG 36.244 euros 1.5 TSI 150 cv R-Line DSG 37.693 euros 1.5 TSI 150 cv Cabrio Style 38.770 euros

1.5 TSI 150 cv Cabrio Style DSG 41.090 euros 1.5 TSI 150 cv Cabrio R-Line DSG 46.374 euros 2.0 TSI 300 cv R 56.526 euros Gasóleo Preço 2.0 TDI 115 cv Life 34.816 euros 2.0 TDI 115 cv Style 37.390 euros 2.0 TDI 115 cv R-Line 40.683 euros 2.0 TDI 150 cv R-Line DSG 43.662 euros

