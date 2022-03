VW ID.Buzz: veja o interior da 'pão de forma' eléctrica antes da estreia

A ID.Buzz só estreia oficialmente na quarta-feira mas a Volkswagen já avançou com imagens de como será o interior da nova "pão de forma" eléctrica.

Compacta por fora, mas espaçosa por dentro esteve no cerne do desenvolvimento desta carrinha multiusos construída sobre a plataforma MEB.

E, embora as imagens não o permitam perceber a 100%, a marca germânica promete inúmeras personalizações ao gosto de cada um.

Uma das principais características da ID.Buzz é a sua capacidade de carga até aos 1.121 litros, mesmo com os cinco ocupantes a bordo.

Além disso, o interior luminoso, apoiado num esquema de cores alegres e em materiais sustentáveis, está cheio de ideias engenhosas.

São sete as cores exteriores, a que se somam mais quatros esquemas em dois tons.



Esta combinação de tonalidades brancas e frescas é reflectida no interior, sem esquecer a inspiração estilística do modelo original que marcou os anos 60.

As cores, que correspondem à pintura exterior, reflectem-se nos estofos dos bancos, e nos revestimentos das portas e do tabliê.



A iluminação, que está disponível até 30 cores como opção, realça diferentes ambientes a bordo.

A pele e outros materiais de origem animal desapareceram para darem lugar a materiais reciclados que oferecem as mesmas sensações ao toque, como o volante em poliuretano, enquanto os revestimentos são de garrafas plásticas.

A atenção aos detalhes também é evidente, com o interior decorado com vários motivos que apenas são descobertos após um olhar atento. E, como se quer numa carrinha multiusos, nem sequer falta um saca-caricas ou um raspador de gelo.

Quarta-feira, a partir das 18h00, todas as dúvidas serão esclarecidas na apresentação virtual da Volkswagen ID.Buzz.

