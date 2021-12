VW Amarok chega em 2022 pronta para o 'off-road'

Só chega ao mercado europeu em meados de 2022 mas a Volkswagen já revelou as primeiras imagens do novo Amarok.

A pick-up, que entrará na terceira geração quando for apresentada oficialmente no próximo ano, distingue-se pelas suas características off-road.

Com uma estética diferente do Ford Ranger, com quem partilha os seus fundamentos, distingue-se pelos faróis integrados na grelha e unidos por uma faixa luminosa.

O capô fortemente esculpido e os guarda-lamas musculados dão o toque robusto que se exige a uma pick-up "fora de estrada". O Amarok é ainda retratada com pneus próprios e equipamentos opcionais no tejadilho.

Aliás, as imagens do modelo reflectem a parceria da Volkswagen com a sul-africana Wilderness Foundation Africa (WFA), desde 2011, na protecção dos rinocerontes na África do Sul.

No interior, destacam-se o painel de instrumentos digital e o generoso ecrã táctil de infoentretenimento, o volante multifunções e os acabamentos dos bancos.

A marca assegura que a pick-up terá numerosos sistemas de apoio à condução e soluções inéditas de conectividade, embora não tenham sido reveladas as motorizações do modelo.

Com mais de 800 mil unidades vendidas desde que iniciou a produção em 2010, a VW Amarok será construída em Silverton, na África do Sul, e em Pacheco, na Argentina.

A comercialização no mercado europeu acontecerá em meados do próximo ano, e a sua chegada aos concessionários nacionais está prevista para o início de 2023.

