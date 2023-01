Volvo C40 e XC40 têm mais potência e autonomia… e opção com tracção traseira!

Tracção traseira e mais autonomia são as duas evoluções mais recentes introduzidas nos Volvo C40 Recharge e XC40 Recharge.

Ambos os modelos com dois motores eléctricos ganharam uma nova bateria de 82 kWh, que aumenta para 520 quilómetros a distância com uma única carga.

Os dois crossovers ganham também três novos sistemas motrizes, sendo dois com tracção traseira, uma solução que a marca já não usava há 25 anos, e uma variante de tracção integral.

Outra novidade é a introdução da segunda geração do motor eléctrico com imã permanente para alimentar os dois modelos com tracção traseira.

Actualizações motrizes

Os XC40 e C40 com tracção traseira recebem a segunda geração do motor eléctrico, com a potência a subir de 170 kW (231 cv) para 175 kW (238 cv).

Melhorias na eficiência de refrigeração da bateria de 69 kWh permitiram elevar a autonomia até 460 quilómetros no crossover, e 476 quilómetros no SUV coupé.

Uma recarga de dez a 80% demora cerca de 34 minutos com um carregador rápido DC de 130 kW.

Com a opção mais potente de 185 kW (252 cv) a dar tracção ao eixo traseiro, e com a bateria de 82 kWh, a distância percorrida sobe até aos 515 quilómetros no XC40 Recharge e até aos 533 quilómetros no C40 Recharge.

A bateria pode ser recarregada de dez a 80% em 28 minutos a 200 kW em corrente contínua quando antes era de 150 kW.



Mais longe em AWD

As variantes com tracção integral beneficiam destas actualizações, principalmente ao nível da autonomia.

Os motores eléctricos de 150 kW (203 kW) que equipavam ambos os eixos foram substituídos por dois novos propulsores.

O primeiro, de imã permanente para o eixo traseiro, oferece uma potência de 183 kW (249 cv).

O segundo, para as rodas dianteiras, é um novo motor assíncrono de 117kW (159 cv).

A nova configuração, combinada com uma bateria de 82kWh agora mais eficiente na refrigeração, significa que o XC40 Recharge Twin Motor AWD pode percorrer até 500 quilómetros quando antes eram 438 quilómetros.



Já o alcance do C40 Recharge Twin Motor AWD aumentou de 451 para 507 quilómetros.

Estas melhorias estão em linha com pequenos retoques exteriores que reforçam a eficiência, exemplificada pelas novas jantes de 19 polegadas em liga leve.

Proposto nas variantes Single Motor, Single Motor Extended Range e Twin Motor, com três níveis de equipamento – Core, Plus e Ultimate –, o Volvo XC40 Recharge começa nos 51.672 euros, enquanto o Volvo C40 Recharge arranca nos 53.620 euros

Entretanto, as versões híbridas plug-in das séries 60 e 90 da Volvo ganharam um novo carregador de bordo capaz de aceitar até 6,4 kW de corrente alternada.

