Volkswagen T-Roc R: Autoeuropa celebra 10.000 unidades fabricadas

A escassez de componentes que grassa na indústria automóvel a nível mundial não impediu a Autoeuropa de chegar às 10.000 unidades produzidas do mais poderoso dos Volkswagen T-Roc.

O T-Roc R saiu esta semana das linhas da fábrica de Palmela, pintado em Indium Grey, tendo a Nova Zelândia como destino.

É um carro "emocional, que apela aos sentidos, e que se distingue especialmente quer pelo tacto desportivo de condução, quer pelas linhas de design dinâmicas", destacou Thomas Hegel Gunther, diretor-geral da Volkswagen Autoeuropa.

Modelo mais potente da gama recentemente renovada, o T-Roc R é alimentado por um bloco a gasolina TSI de 2.0 litros e quatro cilindros, com 300 cv de potência e 400 Nm de binário máximos.

Alinhado com uma transmissão automática DSG de sete relações, é capaz de bater os 4,8 segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 250 km/horas, mas limitada por via electrónica.

Revelado nos primeiros dias de Abril, a entrada na gama renovada do Volkswagen T-Roc faz-se a partir dos 28.863 euros, com este T-Roc R a chegar aos 56.526 euros.

