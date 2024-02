Volkswagen T-Roc mais personalizado com edição Blackstyle

Para quem preza os detalhes a negro para maior personalidade desportiva no Volkswagen T-Roc, já pode optar pela série especial Blackstyle.

Como o nome indica, são inúmeros os elementos exteriores em preto, a começar pelas jantes em liga leve Grange Hill de 18 polegadas.

Somam-se as capas dos retrovisores laterais e o tecto no mesmo tom, assim como a ponteira de escape e as barras do tejadilho, e os vidros escurecidos.

O toque final é dado pelos pilares C revestidos com um material autocolante a criar o efeito da fibra de carbono.

Interior distinto

O habitáculo realçado pelo painel de instrumentação Digital Cockpit Pro segue a mesma tendência nos estofos e nos revestimentos.

Sobre o tabliê ao centro destaca-se o ecrã táctil de infoentretenimento e, logo abaixo, o painel digital do sistema de climatização automático Climatronic.

A conectividade sem fios do telemóvel com o sistema multimédia é assegurada pela solução Wireless App Connect.

Nos assistentes à condução, conta com uma câmara traseira e o sistema Park Assist, a que se juntam os faróis LED Performance.

As ópticas IQ.Light LED Matrix opcionais incluem faixa de iluminação na grelha dianteira, bem como o pacote Driver Assistance Plus.

A série especial T-Roc Blackstyle é proposta nas variantes 1.0 TSI de 115 cv e 1.5 TSI de 150 cv com caixa automática DSG de sete relações.

O primeiro arranca nos 33.698 euros, com a versão mais potente a começar nos 40.012 euros.

