Volkswagen revela primeiros detalhes da renovação da Multivan

São os primeiros detalhes sobre a renovação que a Volkswagen vai imprimir à Multivan: o monovolume "recebe" uma nova dianteira que segue as premissas definidas pelas suas antecessoras

A divisão entre o pára-choques e a grelha do radiador é agora mais pronunciada do que nunca, para enfatizar a largura do veículo, enquanto os faróis LED redesenhados assumem uma nova assinatura luminosa.

A palete de cores para a carroçaria também foi alargada com três novos tons bicromáticos, estando em especial destaque o Candy White Brown metalizado, assim como um acabamento fosco inédito.

A Volkswagen Veículos Comerciais também reviu o desenho de seis dos modelos de jantes em liga leve de 17 e 18 polegadas, com a popular roda Halmstad de 19 polegadas a sofrer também uma ligeira modificação.

Outras actualizações previstas para a Multivan serão desvendadas nas próximas semanas antes da apresentação oficial do monovolume no final deste Verão.

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