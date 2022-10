Volkswagen ID.5 revela preços e já o levámos para a estrada

Esgotadas as 150 unidades da versão de lançamento First Edition, chega agora aos concessionários nacionais o primeiro SUV coupé eléctrico da Volkswagen.

A gama apresentada esta semana no nosso país é proposta com um desempenho e uma autonomia que a insígnia alemã considera ideal.

O ID.5 é composto pelas variantes Pro, de 128 kW (174 cv), e Pro Performance, de 150 kW (204 cv), ambos com um motor eléctrico e tracção traseiro.

É o desportivo GTX, no entanto, que anima a gama, com os dois motores eléctricos a debitarem de 220 kW (299 cv) e a assegurarem tracção integral.

Quase igual ao ID.4

O Volkswagen ID.5 é ligeiramente mais comprido do que o "irmão" ID.4, como comprovam os seus 4,60 metros de comprimento.

As restantes cotas são similares, com os 2,77 metros de distância entre eixos a assegurarem um bom espaço a bordo para cinco ocupantes.

Em termos estéticos, as linhas são suaves e fluidas, sem deixar de mostrar o seu músculo.

O SUV coupé distingue-se pelo pára-choques dianteiro mais aerodinâmico, mas é atrás que ganha mais personalidade.

O tejadilho desce suavemente até à porta da bagageira com 549 litros de capacidade, distinguida por um spoiler muito original nela integrado.



O visual é também realçado pelo uso comedido do plástico nas cavas das rodas e nas soleiras laterais, sendo mais predominante à frente e no difusor traseiro.

O pacote Design, com faróis IQ.Light de matriz LED, é proposto como opção nos ID.5 Pro e Pro Performance, sendo de série no ID.5 GTX.

As duas primeiras variantes têm de origem jantes em liga leve de 19 polegadas, com a versão mais poderosa a dispor de rodas de 20 ou 21 polegadas.

Interior pragmático

O interior do ID.5 mantém as mesmas características da família ID da Volkswagen.



O espaço a bordo é suficiente para acomodar cinco pessoas com conforto, num ambiente algo discreto mas pragmático.

Os materiais e os acabamentos são pragmáticos quanto bastem, mas sem serem marcados pelo luxo.

A ergonomia também é de bom nível, com o selector dos modos de condução localizado à direita do volante.

Atrás está um pequeno painel de instrumentos de 5,3 polegadas para exibir os dados essenciais de condução.

Ao centro do tabliê está o ecrã táctil multimédia de 12 polegadas com as funções a poderem ser activadas por voz.



O condutor pode dispor ainda do visor head-up de realidade aumentada no pára-brisas.

O sistema de infoentretenimento ID 3.0 permite actualizações por via remota, com funcionalidades tecnológicas que reforçam a vida útil do modelo.

Quanto à segurança activa e assistência à condução, em estreia na gama ID está o auxiliar de estacionamento com memória.

De série faz parte o Travel Assist com Swarm Data para a condução semi-autónoma de nível 2, apoiado na assistência de manutenção de faixa.

Três potências eléctricas

A entrada na gama do Volkswagen ID.5 faz-se com a variante Pro, equipada com um motor eléctrico a passar 128 kW (174 cv) e 235 Nm às rodas traseiras.



Dirigido a uma condução mais racional do que emotiva, privilegia o uso quotidiano e as viagens de longo curso em família.

A velocidade máxima está fixada nos 160 km/hora, com a aceleração até aos 100 km/hora a fazer-se em 10,4 segundos.

A versão Pro Performance mantém o mesmo motor eléctrico mas a potência e o binário passados ao eixo traseiro sobem para os 150 kW (204 cv) e 310 Nm.

A velocidade máxima mantém-se nos 160 km/hora mas os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 8,4 segundos.

A bateria com 77 kWh úteis, que é comum às três propostas, oferece uma autonomia para ambos que pode chegar aos 520 quilómetros.



O topo de gama ID.5 GTX oferece 220 kW (299 cv) de potência e 460 Nm de binário, graças aos dois motores eléctricos a darem tracção integral.

O desempenho dá um salto em termos de velocidade máxima (180 km/hora), demorando apenas 6,3 segundos a chegar aos 100 km/hora.

Claro que a autonomia se ressente face a estes números, com o alcance projectado a atingir os 490 quilómetros.

O carregamento da bateria até 135 kW em corrente contínua é mais rápido com o novo software ID 3.1, que dispõe da funcionalidade Plug & Charge.

Bastam-lhe 30 minutos para carregar de cinco a 80%, com o carregamento em corrente alternada a fazer-se a 11 kW.



Experiência ao volante

As primeiras voltas ao volante do Volkswagen ID.5 Pro marcam pontos face à concorrência mais directa.

A posição de condução está bem conseguida embora a visibilidade para trás não seja a melhor devido ao perfil coupé.

O conforto a bordo está limitado ao mínimo, com o uso de materiais muito básicos nesta versão que dá entrada à gama.

A posição do manípulo do selector de manobras ao lado do volante, como nos ID.3 e ID.4, continua a ser uma opção discutível, sem primar pela ergonomia.

Apesar de tudo, valoriza-se a condução silenciosa e de qualidade, como é já vulgar em qualquer "elétrico", e este ID.5 Pro não foge à regra.



A aceleração dos 174 cv e 235 Nm às rodas traseiras é quase imediata mas sem ser demasiado brusca.

É ágil quanto baste no trânsito urbano, apesar dos mais de 2.100 quilos que pesa, mas menos dinâmico em estrada aberta.

Também não houve grande oportunidade para verdadeiramente sentir essas qualidades, devido ao tráfego intenso num trajecto demasiado curto.

O amortecimento das deficiências do piso é o convencional, embora se tenha sentido nas passagens de lombas alguma "fraqueza" da suspensão dianteira.

Embora privilegie os modos Eco para a cidade, e Comfort para as vias rápidas, nem mesmo no modo Sport é mais desenvolto em estradas encurvadas.



Também não é esse o objectivo já que é na poupança de consumos que está uma das suas mais-valias.

Numa condução calma, é possível chegar quase aos 400 quilómetros de autonomia, a fazer fé num consumo a rondar os 19 a 22 kWh/100 km.

Único senão é mesmo o preço do ID.5 Pro, a superar os 51 mil euros, o que o coloca longe das carteiras da maioria dos portugueses.

Não é novidade nenhuma, com a própria directora-geral da Volkswagen em Portugal a confirmá-lo.

A larga maioria dos "eléctricos" ID são adquiridos por empresas, como comprova os 90 a 95% dos 150 exemplares da série especial First Edition do ID.5.

Versão kW / cv / Nm Preço Volkswagen ID.5 Pro 128 / 174 / 235 51.461 euros Volkswagen ID.5 Pro Performance 150 / 204 / 310 53.179 euros Volkswagen ID.5 GTX 220 / 299 / 460 60.985 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?