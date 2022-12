Ainda nem sequer chegou ao quarto ano de vida mas está já anunciado um Volkswagen ID.3 renovado para a Primavera.

O anúncio feito pela construtora germânica coincide com as primeiras 500 mil unidades já em circulação da família eléctrica ID.

As primeiras imagens do "eléctrico" são ainda esboços mas dão já uma boa ideia das alterações estéticas que irá sofrer.

São dois os pontos principais a reter sobre o compacto: o mais óbvio é a actualização estética, a que se soma um maior nível de qualidade do compacto.

O redesenho da parte inferior do pára-choques dianteiro, a que se junta o novo capô, dão ao ID.3 um visual mais desportivo.

E, se à frente os faróis mantêm-se quase iguais, atrás dá para perceber uns farolins mais afilados.

É a bordo que se percepcionam as novidades mais interessantes, a começar pela eliminação total de materiais de origem animal.

A separar o condutor do "pendura" está uma nova consola central com espaço para dois copos, e um porta-bagagem com fundo duplo.

O ecrã táctil multimédia irá também aumentar para as 12 polegadas, assim como o painel de instrumentos, para o qual não foram indicadas medidas.

"Revolucionária" será mesmo a inclusão da mais recente geração de software da Volkswagen, que desde o lançamento do ID.3 tanto foi criticada.

Mais rápido e preciso, e actualizado por via remota, terá novas funcionalidades como um planificador de rotas com pontos de recarga.

O sistema plug & charge facilita o pagamento dos carregamentos eléctricos, passando também a dispor de parqueamento assistido com função de memória.

Os sistemas de segurança activa e de apoio à condução serão também actualizados, principalmente ao nível do Travel Assist.

O que não foi indicado pela marca alemã é se haverá alterações nas motorizações e na capacidade das baterias e respectivas autonomias.

As encomendas para o renovado Volkswagen ID.3 já abriram na Alemanha, com um preço de partida de 43.995 euros para a versão Life.

Os primeiros exemplares começam a ser entregues no Outono do próximo ano, se não se agravar a crise dos semicondutores que ainda subsiste.

