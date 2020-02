Volkswagen ID. 4: GTX poderá baptizar versão desportiva

O Volkswagen ID. 4 deverá ganhar uma versão GTX, a sigla que irá distinguir os desportivos 100% eléctricos dos GTIs equipados com motores de combustão da marca germânica.

Com estreia prevista para Abril, no salão automóvel de Nova Iorque, o SUV será o segundo modelo da linha ID, estreada em Setembro passado com o Volkswagen ID. 3, no certame de Frankfurt.

Suportado pela plataforma MEB, desenvolvida para os modelos electrificados das marcas do grupo automóvel alemão, o Volkswagen ID. 4 deverá comportar dois motores eléctricos.

Se as especificações técnicas forem semelhantes ao protótipo ID. Crozz, deverá ter uma potência combinada de 306 cv e um binário de 332 Nm. Uma bateria de 83 kWh "promete" uma autonomia em redor dos 500 quilómetros.

