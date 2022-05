Volkswagen celebra Dia Mundial da Energia na rua

A Volkswagen juntou-se à JCDecaux para assinalar os objetivos do Dia Mundial da Energia celebrado no último domingo.

A campanha estratégica aponta para a consciencialização para o menor uso de recursos energéticos, tendo a nova família "elétrica" ID como pano de fundo.

A participação nesta acção conjunta serve como montra do plano Way to Zero, apresentado pela Volkswagen há um ano.

A campanha envolve uma série de estratégias para cumprir o objectivo de descarbonização da marca como um todo.

Neste primeiro TakeOver digital, a Volkswagen celebrou o Dia Mundial da Energia em 254 ecrãs localizados em vários pontos do país.

Em evidente destaque estiveram os novos "eléctricos" da marca, como especial foco sobre o novo ID.5.

"A criação de mais e novos modelos para a família ID é um dos principais passos" para aproximar a mobilidade eléctrica de todos, explica Marília Santos, directora geral da Volkswagen.

