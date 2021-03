Volkswagen celebra 45 anos da saga Golf GTI com Clubsport 45

O Volkswagen Golf GTI faz 45 anos e nada melhor do que lançar uma edição especial para celebrar o popular hot hatchback lançado no Verão de 1976.

O novíssimo VW Golf GTI Clubsport 45 apresenta-se com um visual único, patenteado no tejadilho em preto e com a asa a condizer na mesma cor, em jeito de homenagem ao primeiro Golf GTI com o vidro traseiro emoldurado a negro.

O pacote Race que o equipa, e que é exclusivo nesta variante de aniversário, compreende jantes Scottsdale em liga leve de 19 polegadas, com acabamento em preto brilhante e torneadas por uma fina linha em Vermelho Tornado.

Não se ficam por aqui as distinções, com o GTI Clubsport 45 a ganhar um sistema de escape desportivo, acompanhado pela remoção do dispositivo Vmax, para o libertar dos 250 km/hora de velocidade máxima a que estava electronicamente limitado.

Os faróis IQ.Light LED estão montados com a característica linha vermelha que todos os GTIs possuem, e, se as dúvidas se mantiverem em relação a esta série especial, elassão desfeitas com o número 45 bem visível nas soleiras das portas traseiras e da bagageira.

O interior do modelo de aniversário também exibe a insígnia clássica do GTI nas costas dos bancos desportivos Premium, com o '45' gravado no raio central do volante multifunções, para lhe dar mais personalidade.

Inalterado no Golf GTI Clubsport 45 está o motor em relação ao Clubsport original revelado em Outubro do ano passado.





Mantêm-se os 300 cv de potência e 400 Nm de binário máximos debitados pelo bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, alinhado com uma transmissão automática DSG de sete velocidades com dupla embraiagem.

Significa isso que o Golf GTI Clubsport 45 é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/hora em menos de seis segundos, para uma velocidade superior a 250 km/hora.

À semelhança do GTI Clubsport original, esta variante dispõe de um diferencial VAQ de bloqueio electro-mecânico no gestor de condução dinâmica, que pode ser ajustado de acordo com os modos de condução seleccionados.





O controlo dinâmico adaptativo do chassis (DCC) também foi actualizado, incluindo agora 15 modos de condução, entre Comfort e Sport, destacando-se o selector Special para acelerar na pista de Nürburgring-Nordschleife.

A edição de aniversário do hot hatchback chega segunda-feira aos concessionários alemães por 47.790 euros, desconhecendo-se se chegará ao nosso país e por que valores.

