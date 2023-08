Volkswagen California Concept reforça prazer pela vida ao ar livre

Abertas esta sexta-feira as portas do salão de caravanismo de Düsseldorf, a Volkswagen adianta a sua principal proposta neste campo.

A T7 California Concept, já muito próxima do modelo de produção, adopta a estética da Multivan sobre a plataforma MQB mais longa.

Percebe-se também uma ligação à "eléctrica" ID. Buzz, tendo como novidade a inclusão de uma segunda porta corrediça na lateral e dois toldos laterais.

O arranjo a bordo foi melhorado, com o recuo da cozinha para a traseira, com o espaço a ser marcado pela elegância e os bons acabamentos.

Lava-louças, fogão de indução, frigorífico e gavetas passam também a serem acessíveis do exterior.

Os bancos são todos individuais, com os dianteiros a poderem ser rodados a 180 graus, e os traseiros podem ser desmontados para se ganhar mais espaço.

A carrinha conta com duas camas de casal, com a superior a estar sob uma "tenda" que pode ser controlada através da aplicação Cali on Tour.

Dispõe ainda das características mesa e as cadeiras para o exterior, guardadas nos seus espaços correspondentes.

As motorizações serão as mesmas da actual Multivan, com destaque evidente para a estreia na California de uma variante híbrida plug-in.

A Volkswagen não deu mais pormenores mas tudo indica que deverá comportar o mesmo sistema motriz com 218 cv e 350 Nm.

Desconhece-se se a bateria terá maior capacidade do que os actuais 13 kWh líquidos para uma autonomia eléctrica em redor dos 50 quilómetros.

A T7 California tem chegada prevista para 2024 aos concessionários europeus, provavelmente a coincidir com a chegada da Primavera.

