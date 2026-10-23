O enorme Audi Q9 teve a sua apresentação no final de Julho mas só esta sexta-feira foi destacada a estreia mundial a estreia em produção duma inovação tecnológica mundial.

Visibilidade total: Audi Q9 estreia painel OLED com desenho curvo

Em causa está um painel digital com curvatura tridimensional suportado pela tecnologia OLED de terceira geração com forte impacto nos campos da segurança e comunicação.

Esta inovação usa um vidro ultrafino com apenas 01, mm de espessura como suporte dos painéis OLED, o que lhes permite terem um raio de curvatura até 200 mm para acompanhar os contornos da carroçaria do veículo.

Para além de abrir novas possibilidades em termos estéticos, a insígnia germânica destaca diversas vantagens funcionais.

Visibilidade total

Os painéis OLED montados nas extremidades dos grupos ópticos traseiros fazem com que a luz se mantenha visível, mesmo a partir de ângulos de observação laterais mais amplos.

Reforçada pelos faróis Digital Matrix LED, a combinação permite ao Audi Q9 dispor dum sistema de iluminação inteligente que contribui de forma activa para a segurança e a comunicação mais eficaz com outras viaturas na estrada.

Ainda sem preço definido, o Audi Q9 chega aos concessionários nacionais neste Outono, mas apenas com o V6 TDI de 299 cv nesta primeira fase de lançamento.

Texto: P.R.S.

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