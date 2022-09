Verstappen vence GP Países Baixos e alarga vantagem no Mundial de F1

Max Verstappen venceu este domingo, pela Red Bull, o Grande Prémio dos Países Baixos de Fórmula 1, 15.ª corrida da temporada.

Com esta vitória, o campeão em título aumentou a vantagem no Mundial de pilotos.

Verstappen cortou a meta com 4,071 segundos de vantagem sobre George Russell, da Mercedes.

Em terceiro lugar, a 10,929 segundos do líder ficou o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Foi a décima vitória da temporada para Verstappen (quarta consecutiva) e 30.ª da carreira.

O piloto da Red Bull lidera o Mundial de Fórmula 1 com 310 pontos, mais 109 do que Charles Leclerc e Sergio Pérez, da Red Bull, ambos na segunda posição.

O quarto lugar é ocupado por George Russell, da Mercedes, com 188 pontos, seguido de Carlos Sainz Jr., da Ferrari, com 175 pontos.

O Mundial de construtores é liderado pela Red Bull, com 511 pontos, seguido da Ferra, com 376, e da Mercedes, com 346 pontos.

O GP Itália, em Monza, corre-se no fim-de-semana de 9 a 11 de Setembro, quando faltam sete provas para terminar a competição.

