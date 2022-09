Verstappen vence GP Itália e fica à beira de sagrar-se campeão de F1

Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1 pela Red Bull.

É o 31.º triunfo da carreira e o quinto consecutivo no Mundial de 2022, à 16.ª prova, que o deixa à beira de conquistar o bicampeonato de pilotos.

A corrida terminou com todos os pilotos atrás do safety car, depois de Daniel Ricciardo, da McLaren, ter deixado o carro na pista ao abandonar por problemas mecânicos.

O piloto da Ferrari ficou na segunda posição, a 2,446 segundos do vencedor, com George Russell, da Mercedes, a fechar a prova em terceiro, a 3,405.

Com esta vitória, Max Verstappen aumentou para 116 pontos a vantagem no Mundial de Fórmula 1 face a Charles Leclerc.

São 336 pontos os pontos conquistados pelo holandês, com o monegasco a ter 219, e Sergio Pérez, da Red Bull, a fechar o pódio com 210 pontos.

A Red Bull Racing lidera destacada o Mundial de construtores, com 545 pontos, seguida da Ferrari, com 406, e da Mercedes, com 371 pontos.

Com seis provas ainda para terminar a época, o GP Singapura acontece no fim-de-semana de 30 de Setembro a 2 de Outubro.

