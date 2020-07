Vendas mundiais do grupo Renault caem 34,9% no primeiro semestre

O grupo Renault fechou o primeiro semestre do ano com 1.256.658 viaturas vendidas a nível mundial, valor nada desprezível tendo em conta as condicionantes provocadas pelo coronavírus.

Mesmo assim, aquele número não esconde uma quebra de 34,9% nas vendas mundiais, num mercado que caiu 28,3%. Na Europa, as vendas totalizaram 623.854 veículos, correspondente a uma queda de 41,8% quando o mercado europeu caiu 38,9%.

O forte impulso dado pelos modelos "eléctricos" ajudou o construtor a subir as vendas em Junho, tomando a liderança na Europa nesse segmento durante o último mês.

"O mundo está a passar por uma crise sem precedentes, com um grande impacto na nossa actividade, explicou Denis le Vot, vice-presidente da divisão de vendas e regiões do grupo.

"Assim que a recuperação começou, as nossas fábricas e a nossa rede de vendas mobilizaram-se rapidamente para atender às necessidades, patente na procura sustentada em Junho devidos aos apoios estatais na Europa".

O Renault Zoe, no segmento dos automóveis eléctricos, foi o modelo mais vendido no Velho Continente. Com 37.540 unidades vendidas, o 100% eléctrico teve um crescimento de quase 50% durante os primeiros seis meses do ano.

Ao nível de encomendas, Junho registou 11 mil pedidos, o que também é um recorde para o grupo automóvel francês.

Durante o segundo semestre, o construtor vai intensificar a sua ofensiva na Europa com o lançamento das linhas E-Tech Hybrid e Twingo Z.E.

Para o continente americano está prevista a chegada de um novo Dacia Duster, e também de um novo SUV para o mercado indiano.

