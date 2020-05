Afinal o Mégane não vai a lado nenhum, mas há vários Renault em risco

Depois de rumores que davam conta de que a Renault estaria a ponderar "cortar" o Mégane do seu catálogo, Ali Kassai, director de produto e programas do Grupo Renault, veio clarificar algumas questões sobre o futuro da marca francesa, em declarações à publicação "L’Argus".

Kassai não só esclareceu que o Mégane não vai a lado nenhum como traçou o destino de outros modelos da marca, fruto de um plano de reestruturação profundo que a Renault já colocou em marcha.

"Não acabámos de investir numa nova arquitectura electrónica sobre a plataforma CMF C/D para acabar com ele [o Mégane]", afirmou Kassai, dando a entender que a quinta geração do Renault Mégane continua de pé.

Com chegada prevista para 2023, o próximo Mégane será bem diferente do modelo que conhecemos agora. É que se já é quase certo que a variante carrinha vai "morrer" com a actual geração do Mégane, também começa a ser provável que a tradicional carroçaria de dois volumes de cinco portas também desapareça, dando lugar a um modelo com contornos de crossover.

Com os SUV a ganhar cada vez mais protagonismo no panorama europeu, a Renault deverá deixar cair a versão carrinha do Mégane, o Talisman, o Koleos, o Scénic e a Espace, centrando esforços na nova geração do Kadjar, que deverá chegar ao mercado em 2022 com dias versões, uma normal e uma longa.

Aposta na electricidade

Presente desde muito cedo no mercado dos eléctricos na Europa, com o Zoe, a Renault vai continuar a apostar nesta tecnologia, desenvolvendo uma gama eléctrica paralela à dos seus modelos a combustão. Para isso vai apostar numa plataforma específica, denominada CMF EV, que já apresentou no protótipo Morphoz.

O primeiro modelo com base nesta plataforma específica para eléctricos vai aparecer no Outono de 2021 e será um pequeno SUV citadino, que até ao momento é conhecido pelo nome de código BCB. Mais tarde, em 2022, surgirá um SUV compacto, conhecido até ao momento pelo código HCC.

Mas as novidades não se esgotam aqui. Haverá ainda um terceiro SUV, de maiores dimensões, que chegará ao mercado com o símbolo da Alpine, assumindo-se como o topo de gama da marca francesa.

Híbridos chegam no Verão

A Renault apresentou recentemente as versões E-Tech (híbridas e híbridas plug-in) do Clio, Captur e Mégane, que começam a chegar ao mercado no Verão para ajudar a marca francesa a cumprir as emissões de CO2 impostas pela União Europeia.

