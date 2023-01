Vendas em alta: Volkswagen ID. Buzz excede expectativas

A Volkswagen tem razões para celebrar face ao sucesso que o seu electrizante monovolume tem tido um pouco por todo o planeta.

Até ao final do ano, a ID. Buzz Pro de passageiros e a ID. Buzz Cargo de mercadorias já tinham recebido 26.600 encomendas.

Mais de 10.800 unidades já saíram das linhas de montagem da fábrica da Volkswagen Commercial Vehicles em Hannover-Stöcken.

E desse número, 6.000 dos exemplares que recuperam o espírito da lendária "pão de forma" já estão em circulação.

"A nossa ID. Buzz criou um verdadeiro alvoroço em 2022, não apenas na Alemanha mas em todo o mundo", sublinha Lars Krause, membro do conselho de administração da divisão de vendas e marketing da VWCV.

"Estamos muito satisfeitos com o lançamento da nossa primeira ‘pão de forma’ totalmente eléctrica".

Um verdadeiro sucesso se se tiver em conta que o número de encomendas excedeu largamente a produção do monovolume prevista para o ano passado.

Com 7.500 unidades eléctricas entregues em 2022, a divisão de veículos comerciais da Volkswagen mais do que duplicou as entregas de 2021.

Este número é explicado pelo sucesso da ID. Buzz, que se assume como "um marco no nosso caminho para atingirmos a meta de 55% de veículos eléctricos até ao início da próxima década", acrescenta o executivo.

Excluindo o monovolume eléctrico, em que ainda não há dados comparativos, todos os modelos da VWCV – T-series, Amarok, Caddy e Crafter – viram as entregas caírem em percentagens significativas.

