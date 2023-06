Uma violência de 687 cv: Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV chega no Outono e já tem preços

Depois de revelados os preços para as versões mais convencionais do Mercedes EQE SUV, é agora a vez de abrirem as encomendas para o topo de gama AMG EQE 53 4MATIC+.

A nova proposta, que integra o pacote AMG Dynamic Plus para uma condução ainda mais emotiva, debita 505 kW (687 cv) e 1.000 Nm a partir de dois motores eléctricos.

Equipa de série a tracção integral AMG Performance 4MATIC+, assim como a suspensão pneumática AMG Ride Control+ com amortecimento adaptativo, e o controlo activo de estabilidade AMG Active Ride Control.

Equipamento de série completo

Um completo equipamento de origem distingue o Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV da restante gama, a começar pelo pacote AMG Dynamic Plus.

A complementá-lo está a potência suplementar dada pela função Race Start para o "disparo" momentâneo dos zero aos 100 km/hora se fazer em 3,5 segundos, com a velocidade de ponta a elevar-se aos 240 km/hora.

A emoção a bordo está garantida pelo AMG Sound Experience Performance, com o actuador de graves e os altifalantes a tornarem bem audível a potência dos motores eléctricos.

Os gráficos específicos AMG no painel de instrumentos também realçam visualmente o desempenho de condução, reforçados pelos botões de controlo no volante desportivo AMG.

Tal poder é realçado pelos faróis Digital Light, com a estética mais perturbante a ser assegurada pelas jantes aerodinâmicas de 21 polegadas.

A bateria com uma capacidade útil de 90,6 kWh oferece uma autonomia até 470 quilómetros, sendo recarregável em cerca de 30 minutos num posto de carregamento rápido DC de 170 kW.

Com a chegada dos primeiros exemplares prevista para este Outono, o Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV arranca nos 144.900 euros antes das devidas personalizações.

