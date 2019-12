Um Lamborghini Gallardo Superleggera por 69 mil euros?

Um Lamborghini Gallardo Superleggera por apenas 69 mil euros? Parece um negócio das arábias mas é bem real.

A norte-americana Bring a Trailer tem a leilão na Califórnia, até este sábado, uma das 172 unidades construídas em 2008 especificamente para os Estados Unidos com apenas 33800 quilómetros.

Pintado num cinzento Grigio Telesto, com uma banda lateral em preto a distinguir o logotipo Superleggera, e com um interior em Alcantara negro, esta versão era o rival, à época, do Ferrari F430.

Equipado com um motor V10 atmosférico de 5.0 litros, com 530 cv e 510 Nm, esta versão tem mais 10 cv do que o modelo original, para uma velocidade máxima de 315 km/hora.

A "ajudar" a levar a potência às quatro rodas motrizes, para fazer 3,8 segundos dos 0 aos 100 km/hora, está uma transmissão manual automatizada de seis velocidades com patilhas no volante.

O dono do super carro italiano que agora vai a leilão tem outros pormenores que o distinguem na estrada: espelhos laterais em fibra de carbono, saias laterais e difusor específicos, asa traseira fixa, travões de carbono-cerâmica e rodas de 19 polegadas.

Dentro do habitáculo, mantém-se a personalização do Lamborghini Gallardo Superleggera. Os estofos em preto são em Alcantara e as portas, a consola central e a alavanca do travão de mão preto têm inserções de fibra de carbono. O volante em pele reforça ainda o toque distinto do supercarro.

