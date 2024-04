Há um novo SUV da Lamborghini para lançar as mais fortes emoções na estrada: chama-se Urus SE e é o primeiro híbrido plug-in que a marca do minotauro propõe para esta linha.

Um híbrido 'plug-in' de bradar aos céus: Lamborghini Urus SE chega aos 800 cv

São 800 cv de potência combinada passados às quatro rodas através de uma transmissão automática de oito relações para levá-lo nuns ferozes 3,4 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Revelado na última semana no salão automóvel de Pequim, ainda não tem preços definidos para o nosso mercado, com a chegada aos concessionários europeus a poder acontecer ainda neste Verão.

Poder eléctrico

Era uma evolução mais do que expectável: a Lamborghini remodelou o Urus com um bloco V8 biturbo de 4.0 litros com 620 cv e 800 Nm, e somou-lhe um motor eléctrico de 141 kW (192 cv) e 483 Nm.

Integrado na caixa automática de dupla embraiagem com oito relações, é apoiado por uma bateria de 25,9 kWh para uma autonomia a bater nos 60 quilómetros

Para um SUV a pesar 2.500 quilos, as acelerações são deslumbrantes: os 800 cv e 950 Nm combinados permitem-lhe cumprir os zero aos 100 km/hora em 3,4 segundos.

Mais impressionante são os 11,2 segundos que demora a chegar aos 200 km/hora, com a velocidade de ponta a atingir os 312 km/hora.

Para suportar tal poder dispõe de um novo sistema activo de distribuição de binário entre os dois eixos, completado pelo diferencial traseiro autoblocante controlado por via electrónica.

Os discos de travão carbono-cerâmicos, com 440 mm à frente e 410 mm atrás, também viram o arrefecimento melhorado em 30% com o redesenho das entradas de ar na parte inferior.



A suspensão pneumática adaptativa mantém-se de série, ao mesmo tempo que são propostos quatro modos de condução específicos para a propulsão híbrida, a somar aos seis já existentes.

Se para estrada ou circuito há os modos Strada, Sport e Corsa, e para o off-road os modos Neve, Sabbia, e Terra, a gestão do sistema híbrido é assumido pelos EV Drive, Hybrid, Performance e Recharge.

Graças à introdução da motorização híbrida plug-in, os seis modos de condução são combinados com quatro novas estratégias de desempenho eléctrico (EPS), num total de onze opções.



Dependendo do modo de condução seleccionado, as molas pneumáticas ajustam-se à distância ao solo, com um curso que varia entre 15 mm no Corsa e 75 mm quando o sistema de elevação está activado.

Os parâmetros que ajustam a direcção, condução e sonoridade do V8 biturbo também são variáveis, para uma melhor "personalidade" do Urus SE.

Espírito desportivo

A busca pelo melhor desempenho energético obrigou os estilistas da Lamborghini a reverem o desenho do Urus SE, ainda que de forma muito ligeira, para ganhar melhor aerodinâmica.

O capô nervurado desce agora até à grelha ligeiramente remodelada, ladeada pelos faróis com linhas mais suaves e com uma nova assinatura luminosa. LED Matrix.



A porta da bagageira, mais lisa e dividida por um vinco vertical, ganha uma nova faixa negra entre os farolins, com o difusor a ter sido retocado para ganhar mais 35% de força descendente.

O conjunto é rematado por novas jantes em liga leve de 21 polegadas, que opcionalmente podem ser de 23 polegadas para "calçar" os pneus P Zero que a Pirelli concebeu propositadamente para o SUV.

As mudanças a bordo do Urus SE também são muito subtis, patente num novo ecrã multimédia de 12,3 polegadas, alinhado com um painel de instrumentos personalizável com a mesma diagonal.

Com uma horizontalidade mais acentuada, novidade é mesmo a faixa laranja a separar os botões físicos ao atravessar toda a parte inferior do tabliê.

A Lamborghini já anunciou uma longa lista de opções para personalizar o Urus SE, embora os preços não tenham sido ainda revelados nem a data em que chegará aos concessionários europeus.

