Um Ford Mustang eléctrico que presta verdadeiro tributo ao 'muscle car'

Os puristas não terão achado muita piada ao Mach-E, o 100% eléctrico que a Ford anunciou, em meados de Novembro, como o novo Mustang dos tempos modernos. Mais do que a motorização eléctrica que o equipa, foram as formas do SUV que mais chocaram os fãs.

Eis, então, que o fórum Mach-E Club "pegou" no Ford Mustang Lithium, protótipo totalmente eléctrico revelado na última SEMA de Las Vegas, para propor um verdadeiro muscle car capaz de prestar verdadeiro tributo à história do pony car.

Na sua concepção foram fundidos os principais elementos estilísticos do Mach-E, com as linhas familiares do Mustang fastback, como se pode apreciar na traseira.

À frente, as alterações são bem mais distintas. Enquanto na primeira versão, o protótipo não foge muito à solução concebida para o Mach-E, é na segunda opção que o modelo ganha mais emoção.

A grelha do motor é em tudo semelhante à do Mustang original, mas com uma enorme diferença: a sua utilidade é meramente estética… exactamente porque estamos a falar de um carro 100% eléctrico.

O mais irónico é que não está totalmente colocado de parte um modelo com estas linhas, se atentarmos nas palavras, ao portal Motoring, de Ron Heiser, chefe da equipa de engenharia que esteve por trás do desenvolvimento do Ford Mach-E.

Sendo profundamente modular a arquitectura dda nova plataforma em que assenta o SUV, "será apenas uma questão de tempo até um Mustang totalmente eléctrico chegar aos showrooms da Ford", afirmou o responsável.

Por seu lado, Ed Krenz, responsável da equipa de performance da Ford, afirmou ao portal Evo estar "ansioso pelo desafio que será aplicar as características Shelby a um carro eléctrico". Ficamos à espera desse dia…

