Ultimate Experience: 50 anos da BMW M ''acelerados'' no Estoril

Quem não gosta de levar ao extremo alguns dos desportivos mais emocionantes do momento numa pista só para nós?

Foi esse o objectivo de mais uma edição do BMW Ultimate Experience, que aconteceu neste primeiro fim-de-semana de Junho no Autódromo do Estoril.

A celebração dos 50 anos da divisão M da BMW foi uma oportunidade única para clientes e jornalistas testarem as capacidades das novidades mais recentes da insígnia germânica.

O tiro de partida foi dado pelo BMW iX xDrive 50, obrigado a subir uma rampa com um elevado grau de inclinação, para testar a assistência do arranque em subida.

O SUV eléctrico de 523 cavalos demonstrou a seguir a eficácia do sistema de gestão de tracção num contexto limite de aderência. O BMW iX mostrou ainda a sua capacidade de adaptação num teste onde os ângulos de inclinação foram levados ao extremo.

Já os 544 cv de potência do electrizante BMW i4 foram testados no arranque em plena aceleração – 3,9 segundos dos zero aos 100 km/hora! –, para depois ensaiar o poder de travagem do sistema M Performance.

A suspensão M adaptativa e a distribuição 50/50 de peso do gran coupé foram testados em slalom, que incluiu o conhecido teste do alce.

Ambos os eléctricos saíram-se com brilhantismo nos ensaios a que foram submetidos, mas os presentes ansiavam por acelerar na pista do Estoril.

Os BMW M3 e M4 Competition xDrive foram levados para o seu ambiente natural para se sentir o poder dinâmico dos 510 cv debitados pelo bloco biturbo de 3.0 litros.

E com que dinamismo se impuseram numa pista encharcada pela chuva, com o sistema de tracção integral a adaptar-se de forma perfeita ao piso.

Claro que foi essencial a intervenção dos auxiliares de condução para os pilotos amadores tirarem o maior partido das capacidades dinâmicas de ambos os desportivos.

O seu desempenho quase passa despercebido mas a actuação é constante e efectiva para nos concentrarmos a 100% na pista.

Aliás, o funcionamento exemplar da electrónica quase nos faz acreditar que estamos a guiar de forma perfeita para levar o desportivo aos "nossos" limites.

Uma crítica muito lisonjeira depois de trocarmos de lugar com o piloto que nos acompanhou nas três voltas ao circuito.

Aí sim, sentimos as maravilhas que os BMW M3 e M4 Competition xDrive fazem em pista nas mãos de um ás do volante, e as nossas limitações como pilotos amadores.

