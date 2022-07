Há as rulotes e as autocaravanas… e depois há a Renault Trafic SpaceNomad para gozar os grandes espaços abertos neste Verão.

Trafic SpaceNomad: a nova 'campervan' da Renault para fugir da cidade

Quase dois anos após a clausura obrigatória em casa de grande parte da população europeia devido à pandemia da Covid-19, a marca do losango avança agora com uma nova campervan.

Há dois anos, a Renault já tinha convertido para o mercado suíço uma primeira versão baseada na anterior Trafic. Após uma recepção muito positiva, decidiu recriá-la a partir da nova geração do modelo, mas agora destinada a todo o mercado europeu.

Estas propostas são cada vez mais populares: compactas, fáceis de estacionar e mais manobráveis do que as autocaravanas, são tão cómodas como um carro.

A principal diferença está mesmo em estar devidamente equipada para "acampar" sobre rodas no meio do nada e sem quaisquer restrições.

Proposta em vermelho carmim, a nova Trafic SpaceNomad pode transportar e acomodar até três pessoas, que sobe para quatro com a cama extra rebatível no tejadilho elevado.

Esse espaço suplementar faz toda a diferença quando está estacionada longe de tudo e de todos, e quase não tem influência na condução e nos consumos quando é recolhido.

Além do tejadilho rebatível, os dois bancos dianteiros são giratórios e o traseiro pode ser transformado em cama.

Comporta ainda um frigorífico com 49 litros de capacidade, fogão, lava-loiças com torneira embutida, um tanque para água potável e outro para águas residuais, e um chuveiro.

A mesa dobrável pode ser aberta no no exterior, à sombra de um toldo com mais de quatro metros quadrados, e dispõe de 250 litros de espaço para guardar bagagem.

A campervan possui ainda outro recurso essencial: um pequeno painel solar ligado a uma bateria auxiliar, capaz de alimentar pequenos electrodomésticos até 72 horas sem qualquer "recarga" do sol.

Dispõe ainda de uma iluminação própria em LED, como se se estivesse em casa, e de entradas USB para alimentar telemóveis ou computadores.

A Renault conta produzir a Trafic SpaceNomad ao ritmo de 200 unidades mensais nos próximos seis meses, com o lançamento já em Julho, a fazer-se primeiro em França, Bélgica e Suíça, antes do resto da Europa.

Desconhece-se se este modelo especial é passível de ser encomendado no nosso país, e qual o preço de venda.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?