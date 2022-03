Toyota Yaris GR Sport está a chegar e traz uma PlayStation 5

Se é fão dos videojogos e ainda anda atrás de uma PlayStation 5 para se divertir, saiba que pode ter uma consola novinha em folha na compra do Toyota Yaris GR Sport.

A 11 de Março, serão revelados os preços para esta edição limitada, assim como a abertura das reservas online, desta variante exclusiva "nascida" da parceria entre a Sony Entertainment Portugal e a Toyota Caetano Portugal.

Detalhes exclusivos

Limitado a 20 exemplares, o Toyota Yaris GR Sport conta com detalhes exclusivos que reforçam o seu pendor mais desportivo. À frente destaca-se o logótipo GR Sport, e no interior a placa a identificar o número da série limitada.

Baptizado como GT7 Edition, em referência ao Gran Turismo 7, chega aos concessionários a 11 de Março, uma semana depois da estreia do veidojogo

A pintar a carroçaria está a nova cor Dynamic Grey, com a grelha do motor a ganhar um novo padrão em favo de mel, e o símbolo GR Sport. As jantes em liga leve de 18 polegadas têm pormenores em vermelho maquinado.

A traseira é marcada pelo novo difusor em forma de T, e pelo logótipo GR Sport, tornando mais notória a presença do desportivo na estrada.

Dentro do habitáculo, o logótipo GR Sport está "espalhado" no volante, apoios de cabeça nos bancos dianteiros, botão de ignição e painel de instrumentos.

Os bancos são propostos num novo tecido com costuras a vermelho, também presentes no volante e no selector da caixa de velocidades.



Afinações específicas na suspensão

Ao nível do motor, não há quaisquer mexidas: mantém-se o bloco a gasolina de 1.5 litros com transmissão manual inteligente (iMT). É apoiado por um motor eléctrico para uma potência e binário combinados de 116 cv e 120 Nm.

É ao nível da suspensão e do chassis que estão as principais mudanças neste Yaris GR Sport. Os amortecedores têm uma afinação própria para reagirem mais depressa a baixas velocidades, com óbvios benefícios na resposta da direcção.



As molas traseiras foram igualmente optimizadas para travar o rolamento da carroçaria, e evitar a elevação das rodas motrizes nas acelerações e travagens.



A rigidez e a estabilidade foram também reforçadas com tirantes adicionais na carroçaria.

A acompanhar o lançamento do Toyota Yaris Hybrid GR Sport está uma consola PlayStation 5 e o videojogo Gran Turismo 7.

A parceria entre a Sony Entertainment Portugal e a Toyota Caetano Portugal irá reflectir-se nas competições reais e virtuais.



A PlayStation torna-se um dos principais parceiros da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.

No novo troféu monomarca que a Toyota Caetano Portugal, Toyota Espanha e Motor & Sport Institute (MSi) lançaram, irá correr o Toyota GR Yaris RZ, preparado especificamente para ralis.

Além de "transportar" o logótipo Gran Turismo no pára-brisas, o desportivo irá disputar competições virtuais do videojogo, assim como outras provas do desporto motorizado.

