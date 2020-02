Já se sabia que a Toyota Gazzo Racing tinha seleccionado o nosso país para testar as capacidades do Toyota GR Yaris. O que se desconhecia era que os testes iriam ser feitos no Autódromo do Estoril, e que os pilotos seriam Fernando Alonso e Kris Meeke.





Toyota GR Yaris à chuva no Estoril com Fernando Alonso e Kris Meeke

Certo é que os dois ases do volante ficaram deveras impressionados com o dinamismo revelado pelo pequeno "foguete".





Toyota GR Yaris à chuva no Estoril com Fernando Alonso e Kris Meeke







Os elogios não eram para menos , principalmente porque tudo aconteceu debaixo de uma chuva intensa que quase alagou a pista portuguesa.

Aliás, basta apreciar os dois vídeos que acompanham este artigo para o leitor perceber o que ambos os pilotos tiveram de enfrentar!

A pesar 1280 quilos e com uma relação peso/ potência de 4,9 kg por 1 cv, faz menos de 5,5 segundos dos 0 aos 100 km/hora para 230 km/hora de velocidade máxima electronicamente limitada.

O bólide, que deverá chegar à Europa no final do ano, é alimentado por um motor turbo de 1.6 litros e três cilindros, com os 262 cv de potência e 360 Nm de binário a serem passados às quatro rodas por uma caixa manual de seis velocidades.

