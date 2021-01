Toyota GR Supra arrojado para enfrentar o apocalipse

Arestas "cortantes" num estilo arrojado e futurista, bem ao estilo dos filmes de Batman, releva o impacto do Toyota GR Supra para outro patamar.

O mais recente projecto para o desportivo nipónico foi agora desenvolvido pelo Flat Hat 3D Studio, uma empresa de design já premiada pelo salão automóvel SEMA.

O Cyber Supra, como foi baptizado, não está apenas preparado para enfrentar o apocalipse "fora da estrada", como também para travar as balas graças à sua armadura blindada.

Há quem encontre no desenho deste GR Supra várias semelhanças com a Cybertruck da Tesla, mas a inspiração está noutro modelo radical: o Karlmann King da chinesa IAT, considerado o SUV mais caro do planeta.

Como esse modelo, este concept car distingue-se pelo capô e por toda a parte frontal bem musculados, com os faróis a serem substituídos por ópticas LED afiladas.

Visto de lado, assombram as jantes off-road, "abrigadas" pelos enormes (e quadrados) arcos das rodas, enquanto atrás destacam-se os farolins LED, ligados por uma barra de luz, a rematar uma traseira marcada pelas arestas.

Será difícil este protótipo ver alguma vez a luz do dia, mas, se tal acontecesse, acreditamos que a sua presença na estrada seria impressionante.

