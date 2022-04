O Toyota Corolla é, para si, um carro demasiado convencional? A marca japonesa "resolveu" o problema e propõe-lhe uma versão selvagem que irá dar-lhe um nervoso miudinho de cada vez que pisar no acelerador.





Toyota GR Corolla: 305 cv, caixa manual e travão de mão para o 'drift'

Terceiro modelo desenvolvido pela Gazoo Racing, depois do GR 86 e do GR Yaris, o novo GR Corolla debita qualquer coisa como 305 cv e 370 Nm, naquela que foi uma aposta pessoal de Akio Toyoda.

"Recuperar um Corolla que cative os nossos clientes", destacou o presidente da Toyota, e esse espírito dos ralis parece ter sido bem transposto para o desportivo.

Quase como um WRC

Com entrada no mercado americano ainda este ano – desconhece-se se chegará à Europa –, o Toyota GR Corolla, é um carro de tracção integral que parece pronto a pedir meças aos rivais numa prova do WRC.

Serão duas as variantes propostas – Core e Circuit Edition –, com a segunda a chegar ao mercado apenas no próximo ano com um diferencial autoblocante do tipo Torsen em cada eixo, que é opcional na versão Core.

Ainda no Circuit Edition, atente-se nas entradas de ar no capô em alumínio, material também aplicado nas portas, na generosa asa traseira, e nas três ponteiras de escape a espreitarem por baixo do difusor.

Os apêndices em plástico reforçado alargam a carroçaria, que agora mede 4,41 metros por 1,85 de largura e 1,46 de altura, com a distância entre eixos a situar-se nos 2,64 metros.



E, com a variante de competição, a largura cresceu 60 mm à frente e 85 mm atrás, com o tejadilho em fibra de carbono a aumentar a rigidez e reduzir o peso para mantê-los nos 1.475 quilos que pesa o carro.

O motor turbo de 1.6 litros e três cilindros já é bem conhecido, ou não fosse o mesmo que equipa o diabólico Toyota GR Yaris.

A afinação é que é totalmente diferente: contra os 261 cv e 360 Nm daquele desportivo, no GR Corolla chega aos 305 cv e 370 binário.

Não foi revelado pela marca o seu poder de aceleração mas deverá rondar os cinco segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima a bater nos 240 km/hora.



O motor está ligado exclusivamente a uma transmissão manual de seis velocidades, com relações muito curtas, e a um sistema de tração integral GR-Four.

Exactamente como no GR Yaris, o sistema é ajustável na distribuição da potência à frente e atrás, numa relação de 60:40, 50:50 e 30:70 que os modos Normal, Track e Sport permitem.

O travão de mão é manual e não electrónico para um melhor controlo do desportivo em situações extremas, como as derrapagens controladas.



Rigidez reforçada

O Toyota GR Corolla é montado numa versão reforçada da plataforma TNGA-C, com mais pontos de soldadura do que modelo tradicional.

Beneficia ainda do uso alargado de adesivos estruturais para aumentar a rigidez das juntas entre os vários componentes.

A suspensão à frente, do tipo McPherson, também foi alvo de uma nova configuração, com as molas helicoidais, amortecedores e barras estabilizadoras a serem ajustadas para correr em circuito.



Pretende-se uma resposta ideal de curva em todos os pisos, reforçado atrás pela suspensão traseira multilink com duplos triângulos sobrepostos, para dar a máxima agilidade e estabilidade ao sistema de tracção integral.

As jantes em liga leve de 18 polegadas, pintadas a preto brilhante e "calçadas" por pneus Michelin Pilot Sport 4, são apoiadas por um robusto sistema de travagem.

À frente, os discos ranhurados e ventilados de 356 mm são "apertados" por pinças em alumínio de quatro pistões, enquanto atrás os discos de 297 mm são suportados por pinças em alumínio de dois pistões.



Habitáculo funcional

Uma rápida vista de olhos ao interior dá para perceber um habitáculo cuidado, com elementos específicos que têm tanto de funcionais como decorativos.

Para além do travão de mão, há também um painel de instrumentos de 12,3 polegadas com dados relevantes para uma condução desportiva.

Entre as informações estão a pressão do turbocompressor, forças G, distribuição de binário no sistema de tração ou rotações do motor.



Ao centro do tabliê está um ecrã táctil de oito polegadas com o sistema Toyota Audio Multimedia, com navegação em nuvem e assistente "inteligente".

Os bancos desportivos são forrados a tecido e pele, com pespontos contrastantes em cinzento, e com o símbolo GR gravado nos encostos de cabeça.

O volante é revestido em pele e os pedais são em alumínio, a que se junta um sistema áudio com seis altifalantes.

Segurança efectiva

A apoiar a condução do GR Corolla está o Toyota Safety Sense 3.0, com alertas de pré-colisão com detecção de peões, saída de faixa com assistente de direcção e manutenção de via.



A complementá-lo está o controlo dinâmico de velocidade de cruzeiro por radar, "máximos" automáticos, assistente de sinalização e alerta para pessoas ou objectos "esquecidos" nos bancos traseiros.

As tecnologias de segurança activa são completadas com os alertas de pontos cegos e de tráfego traseiro cruzado traseiro, e a assistência nos arranques em subida.

Ainda sempre preço para o mercado americano, para o qual foi especialmente concebido, o Toyota GR Corolla será construído na fábrica japonesa de Motomachi, onde já é construído o GR Yaris.

Único dissabor é que, para o mercado europeu, dificilmente este desportivo irá chegar… embora a esperança seja a última a morrer!

