Totem GT Super: Alfa Romeo Giulia reinventado com V6 do Quadrifoglio

Depois do Totem GT Electric revelado no fim de 2020, a Totem Automobili avança agora com a variante GT Super numa reestilização muito própria.

A especialista italiana em restomod pegou no Alfa Romeo Giulia GT Junior e, em vez de instalar um motor eléctrico de novo, montou antes um demoníaco V6 biturbo de 2.9 litros.

Sim, é o mesmo bloco que alimenta o feroz Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio mas agora proposto com três níveis de potência.

E, seguramente, é o de 620 cv e 780 Nm que chama mais a atenção, contra os 560 cv e 700 Nm, e 575 cv e 720 Nm das motorizações mais "débeis".

A passar potência e binário às rodas traseiras está uma transmissão ZF automática de oito relações, que lhe permitem chegar aos 100 km/hora em redor dos três segundos.

As diferenças são notórias face ao GT Electric, com o motor eléctrico de 590 cv e 1.100 Nm a permitir os zero aos 100 km/hora em 2,9 segundos e 255 km/hora de velocidade de ponta.

A bateria de 81 kWh oferece uma autonomia até 390 quilómetros e admite recargas em 15 minutos dos zero aos 80% a 90 kWh.

Tradição actualizada

A Totem Automobili sublinha que, com a excepção do motor, o Totem GT Super partilha quase tudo com o "irmão" GT Electric. E, como é óbvio, ambos são inspirados nas linhas do Alfa Romeo Giulia GT dos anos 60 e 70.



Com 4,34 metros de comprimento por 1,78 de largura e 1,28 metros de altura, o coupé pesa apenas 1.140 kg.

É maior e mais pesado do que o modelo original, mas a mecânica é também muito mais apurada, como é normal num tratamento restomod.

O chassis reforçado recebe uma nova suspensão de duplo braço triangular em alumínio e discos de travão Brembo, e os painéis da carroçaria são em fibra de carbono.

A aparência geral do carro é reactualizada com guarda-lamas mais largos e ópticas LED à frente e atrás.



As jantes de 18 polegadas, pintadas em bronze num estilo neo-retro, "casam" na perfeição com o verde-escuro da carroçaria em fibra de carbono.



Por dentro, são os detalhes que saltam à vista, com muitos elementos concebidos em materiais nobres e com os revestimentos em pele castanha e/ou tecido axadrezado.

A Totem Automobili prevê construir 20 exemplares do GT Electric, e outros tantos do GT Super. Como modelos exclusivos que são, o primeiro está apreçado a partir dos 430 mil euros e o segundo arranca nos 460 mil euros.

