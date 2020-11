Tesla multada na Alemanha em 12 milhões de euros

A Tesla foi condenada em 12 milhões de euros por um tribunal na Alemanha, por alegadamente não cumprir as leis vigentes para a reciclagem das baterias dos seus carros eléctricos.

Segundo um documento enviado à comissão de valores mobiliários americana, a marca de Elon Musk foi sancionada pela Umweltbundesamt, a agência federal alemã de protecção ambiental.

Na notícia avançada pela revista italiana Quattroruote, a Tesla é acusada de não ter cumprido a legislação germânica que exige aos fabricantes automóveis receberem e reciclarem as baterias no fim do seu ciclo para descartá-las em um mundo ecológico.

O construtor californiano já veio a público justificar que a condenação não está vinculada ao não cumprimento das regulamentações ambientais germânicas, mas antes ao não cumprimento de certas obrigações administrativas.

Este é apenas mais um dos vários problemas enfrentados pela Tesla na Alemanha, destacando-se a recente demissão de Evan Horestky, responsável pelo projecto para a construção da primeira "gigafactory" europeia naquele país.

Localizada nos arredores de Berlim, é objectivo da fábrica começar a entregar os primeiros modelos automóveis Tesla no Verão do próximo.

Embora as razões oficiais para a sua saída não sejam conhecidas, a publicação transalpina avança que uma das possíveis causas esteja ligada com a paralisação das obras devido ao não pagamento de várias despesas entretanto já feitas.

O construtor não terá pagado a factura da água usada na construção da fábrica dentro do prazo, levando ao corte do fornecimento, uma situação que entretanto já foi resolvida.

