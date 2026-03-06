Tempestade em Miami ''afoga'' dezenas de ''clássicos'' e super carros

O sol não foi amigo da prestigiada Moda Miami que aconteceu no último fim de semana: uma violenta tempestade abateu-se no domingo sobre o evento e quase afogou as dezenas de "clássicos" e super carros que decoravam o recinto da festa.

A imensa piscina em que se transformou o relvado do Biltmore Hotel, em Coral Gables, lançou o pânico nos donos daquelas preciosidades, que tudo fizeram para os resgatar sãos e salvos; alguns desses carros ficaram quase submersos!

As imagens mostram, entre outros, um Ferrari F40 e um McLaren 765 LT a assumirem os papéis de submarinos enquanto um Voisin criou ondas selvagens à sua passagem, sem esquecer um Porsche 918 Spyder devidamente enlameado.

São situações invulgares que vão obrigar a reparações milionárias, mesmo se os proprietários tivessem sido alertados da tempestade que se aproximava para escaparem do local o mais depressa possível; a larga maioria não o fez!

