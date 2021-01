Taycan Cross Turismo: 'off-road' eléctrico da Porsche apanhado sem camuflagem

Já anda a entusiasmar nas redes sociais aquele que parece ser o novo Porsche Taycan Cross Turismo.

A variante fora de estrada do modelo electrificado, que acaba de ver a versão de tracção traseira chegar ao mercado nacional por 87.127 euros, já foi apanhado na rua.

Sem qualquer camuflagem, o modelo foi fotografado pelo instagrammer WilcoBlok no parque de estacionamento de um centro comercial da Califórnia.

O novo Taycan Cross Turismo ostenta uma carroçaria com o tejadilho mais alongado e com uma linha descendente mais suave em relação ao coupé original.

Significa isso que haverá mais espaço para os ocupantes do banco traseiro e maior capacidade da bagageira contrao os 366 a 407 litros oferecidos pelo Taycan actual.

Visto de perfil, distingue-se de imediato a maior altura ao solo, em consonância com o seu espírito off-road, seguindo a filosofia estética já revelada no protótipo Porsche Mission E Cross Turismo.

Destacam-se ainda as barras paralelas no tejadilho e as jantes em liga leve de cinco raios abertos, para favorecer a aerodinâmica.

A motorizar o Porsche Taycan Cross Turismo deverão estar as mesmas opções mecânicas do Taycan coupé.

Significa isso que as potências oscilarão entre os 390 kW (530 cv) do Taycan 4S e os 560 kW (761 cv) do Taycan Turbo S, embora também não seja de ignorar os 300 kW (408 cv) que oferece o novo Taycan de tracção traseira.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?