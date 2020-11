Dwayne Johnson não cabe no Porsche Taycan mas tem “garagem” de 6 milhões de euros

Mais conhecido no mundo do entretenimento por The Rock, Dwayne Johnson foi notícia, por estes dias, ao obrigar à paragem das filmagens de Red Notice, filme da Netflix a estrear no próximo ano.

O motivo? Não coube dentro do Porsche Taycan eléctrico escolhido para a perseguição automóvel da cena que ia gravar.

Com 1,96 metros de altura, este é um problema que o actor já sentiu muitas vezes na pele, mas isso não o impede de contar com três automóveis exóticos na garagem.

O mais excitante é um Ferrari LaFerrari avaliado em cerca de 3 milhões de euros e limitado a 499 unidades em todo o mundo.

The Rock já fez saber que também não cabe dentro daquele modelo, mas a verdade é que é um dos hiper carros que mantém na colecção.

Pode até parecer estranho, mas com uma produção tão limitada, este Ferrari é, acima de tudo, um investimento muito rentável.

Não menos espetacular é o Pagani Huayra com que o actor e produtor chegou à ante-estreia da série televisiva Ballers.

Limitado a 100 exemplares em todo o mundo, este hiper desportivo italiano é alimentado por um motor V12 fornecido pela Mercedes-AMG, e está avaliado em mais de 2 milhões de euros.

Não tão exclusivo como aqueles dois modelos é o McLaren 650S que The Rock tem na garagem. Este super desportivo britânico terá sido um presente da equipa de produção de Ballers.

Automóveis exóticos à parte, Dwayne Johnson conta ainda com um Rolls-Royce Wraith e uma monstruosa pick-up Ford F-150 VelociRaptor transformada pela Hennessey.

E nesta, temos a certeza de que ele cabe lá dentro!

