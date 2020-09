Suzuki Jimny voltou... mas apenas como comercial

O Suzuki Jimny está de regresso ao mercado europeu, após a repentina interrupção de que foi alvo no início deste ano por as emissões de dióxido de carbono ultrapassarem os parâmetros da União Europeia (EU).

Único senão? O divertido 'todo o terreno' está agora catalogado como veículo comercial, apenas para dois ocupantes, depois de perder os bancos traseiros.

Na verdade, a nova geração lançada em 2018 chocou de frente com a imposição das 95 g/km gerais pela EU. Ora, as emissões de CO2 do bloco a gasolina de 1.5 litros e 102 cv do Jimny oscilavam entre 178 e 198 g/km.

Passando a veículo comercial, o pequeno fora de estrada consegue adiar essa questão, pelo menos até 2021, quando a meta a atingir está nas 147 g/km.

O off-road mantém todas as características originais já anteriormente conhecidas no modelo para passageiros, com uma estrutura em escada, suspensão rígida de três links, distância ao solo elevada, e o sistema AllGrip Pro de tracção às quatro rodas.

A única diferença está, realmente na eliminação, dos bancos traseiros, separados dos dianteiros por uma grade, que lhe permitiu aumentar para 863 litros a capacidade da bagageira.

Em termos de segurança, o Suzuki Jimny tem direito à travagem activa de emergência, assistência no arranque em subida e controlo de velocidade em declive e, novidade, sistema eCall de chamada de emergência.

Não estão ainda preços definidos nem data de entrada no nosso mercado para o Suzuki Jimny.

