Swift Sport e Ignis da Suzuki renovados já chegaram a partir de 15.313 euros

Os renovados Swift Sport e Ignis da Suzuki, que agora chegam ao mercado, são mais duas opções a gasolina para quem procura um carro ágil e económico no trânsito urbano.

Equipado com um motor de 1.4 litros, o Suzuki Swift Sport dispõe de 129 cv de potência e 235 Nm de binário máximos, com um "pico" de mais 13 cv oferecido pelo motor eléctrico de 48 volt do sistema ‘mild-hybrid.

Significa isso que o modelo é capaz de atingir os 100 km/hora em 9,1 segundos, para uma velocidade máxima de 210 km/hora.

O consumo ronda os 5,6 litros por cada centena de quilómetros percorridos, e 127 g/km de emissões de CO2 segundo ciclo WLTP.

O Suzuki Ignis de 1.2 litros, também equipado com um sistema ‘mild-hybrid’ mas de 12 volt, oferece uma potência de 83 cv e um binário de 107 Nm.

Dependendo das dependendo das versões equipadas com caixa de velocidades manual ou automática, e com tracção integral, atinge entre 155 e 165 km/hora de velocidade máxima.

Para chegar aos 100 km/hora, "demora" entre 12,4 e 12,8 segundos, com os consumos médios a oscilarewm entre os 4,3 e os 4,9 litros por cada 100 quilómetros, e as emissões entre 114 a 124 g/km.

Quanto a preços, o Suzuki Ignis é colocado no mercado a partir dos 15.313 euros com o nível de equipamento GLE, custando 16.782 euros a linha GLX.

Quando equipadas com tracção integral AllGrip, ambas as versões são propostas, respectivamente, por 16.851 e 18.320 euros. Já a variante GLX, equipada com caixa automática CVT, custa 18.018 euros.

O Suzuki Swift Sport, por seu lado, é proposto por 25.222 euros, valor que baixa para os 23.222 euros devido à campanha especial que acompanha o lançamento do modelo.